De cuánto será el aumento de las jubilaciones de ANSES en abril 2026: monto confirmado La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará aumentos a todas sus prestaciones sociales conforme al dato de inflación de febrero que publicó el INDEC. Por + Seguir en







Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en abril de 2026.

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Las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga ANSES aumentarán un 2,9% en abril de 2026, en línea con la inflación de febrero informada por el INDEC.

Con esa actualización, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $380.300 mensuales.

El resto de las prestaciones también se ajustará, con una jubilación máxima de aproximadamente $2,56 millones y subas en la PUAM, PNC y la Prestación Básica Universal.

El Gobierno prevé continuar con el bono de hasta $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima, lo que llevaría el ingreso total a unos $450.300. En abril de 2026 se actualizan los haberes de las prestaciones otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) según el mecanismo de actualización mensual basado en el dato de inflación del INDEC. Las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales que paga el organismo tendrán un incremento del 2,89% en abril.

El ajuste se aplica en el marco de la fórmula de movilidad vigente desde el DNU 274/24, que reemplazó al esquema trimestral por uno de actualización mensual atado a la evolución de los precios. Con esta modalidad, el organismo previsional recalcula cada mes los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones basado en el dato de inflación, que en febrero 2026 fue del 2,9%.

Jubilados ANSES Adicionalmente, se estableció que los titulares de jubilaciones mínimas recibirán un bono de $70.000, garantizando así que ningún jubilado perciba menos de $260.141,60 Freepik A cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en abril 2026 A partir de abril de 2026, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $380.300, según el cálculo que surge de aplicar la suba del 2,9% de la inflación. De esta manera, quienes perciben el haber más bajo del sistema previsional verán reflejada esa actualización en sus liquidaciones del cuarto mes del año.

Además de la jubilación mínima, también se ajustarán el resto de las prestaciones. Con el nuevo incremento, los montos quedarán aproximadamente de la siguiente manera, sin contar refuerzos adicionales: la jubilación máxima alcanzará los $2.559.188,80; la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en torno a los $304.255; las Pensiones No Contributivas (PNC) rondarán los $266.223; y la Prestación Básica Universal (PBU) llegará a cerca de $173.978.

El ajuste se aplica desde marzo de 2024 mediante un esquema que toma el último dato disponible del IPC, lo que implica que cada aumento mensual refleja la inflación registrada dos meses antes.

ANSES Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ANSES ¿Habrá bono de $70.000 de ANSES para los jubilados? El refuerzo mensual para jubilados de $70.000 que perciben los haberes más bajos del esquema previsional continúa vigente. El bono se mantiene congelado en ese valor desde hace dos años. Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el refuerzo completo, por lo que el ingreso total en abril ascendería a $450.300. En tanto, los jubilados que perciban montos superiores a la mínima cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar ese límite fijado por el Gobierno. Quienes superen esa cifra quedarán excluidos del beneficio.