De cuánto es el sueldo promedio pretendido por los argentinos

Un reciente estudio reveló que el salario pretendido promedio pretendido por los argentinos aumentó 6,16% en septiembre y se ubicó en $1.798.696. El índice se ubicó por arriba de la inflación de dicho mes, que fue del 2,1%. En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 56,11%.
Entre enero y septiembre del 2025, el salario pretendido aumentó un 39,88%, ubicándose 17,88% puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo (22,0%), destaca luego el último Index del Mercado Laboral de Bumeran. Por su parte, la brecha de género en salarios alcanzó su punto más bajo del año, con un 4,74%.
Al momento de una diferenciación por géneros: el salario requerido promedio por los hombres fue de $1.847.412 pesos mientras que el solicitado por las mujeres fue de $1.763.840.
En comparación con agosto, el sueldo promedio pretendido por los hombres aumentó un 5,59%, mientras que el de las mujeres subió un 7,48%.
La brecha de género en el segmento junior registra 3,18% con salarios promedio de 1.247.488 y 1.208.983 pesos por mes para hombres y mujeres, respectivamente. En los niveles semi senior y senior es de 2,30% con remuneraciones de 1.903.816 y 1.861.079 pesos por mes. En los puestos de supervisor o jefe llega a un 16,71% con sueldos de 2.633.975 y 2.256.941 pesos por mes.
