23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

De cuánto es el sueldo promedio pretendido por los argentinos

Un informe privado reveló que el salario aspiracional se incrementó 6,16% en septiembre y se ubicó por arriba de la inflación de dicho mes, que fue del 2,1%. En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 56,11%.

Por
El salario pretendido por los argentinos subió en septiembre. 

El salario pretendido por los argentinos subió en septiembre. 

Un reciente estudio reveló que el salario pretendido promedio pretendido por los argentinos aumentó 6,16% en septiembre y se ubicó en $1.798.696. El índice se ubicó por arriba de la inflación de dicho mes, que fue del 2,1%. En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 56,11%.

Caputo confirmó el rumbo económico y habló de la reforma impositiva y laboral.
Te puede interesar:

A tres días de las elecciones, el audaz pronóstico de Caputo sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

Entre enero y septiembre del 2025, el salario pretendido aumentó un 39,88%, ubicándose 17,88% puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo (22,0%), destaca luego el último Index del Mercado Laboral de Bumeran. Por su parte, la brecha de género en salarios alcanzó su punto más bajo del año, con un 4,74%.

salario 1

Al momento de una diferenciación por géneros: el salario requerido promedio por los hombres fue de $1.847.412 pesos mientras que el solicitado por las mujeres fue de $1.763.840.

En comparación con agosto, el sueldo promedio pretendido por los hombres aumentó un 5,59%, mientras que el de las mujeres subió un 7,48%.

salario 2

La brecha de género en el segmento junior registra 3,18% con salarios promedio de 1.247.488 y 1.208.983 pesos por mes para hombres y mujeres, respectivamente. En los niveles semi senior y senior es de 2,30% con remuneraciones de 1.903.816 y 1.861.079 pesos por mes. En los puestos de supervisor o jefe llega a un 16,71% con sueldos de 2.633.975 y 2.256.941 pesos por mes.

El informe completo

bumex-argentina-septiembre

Noticias relacionadas

Este mes se destacan nuevas promociones.

Cuenta DNI tiene un descuento en medicamentos durante octubre 2025: qué días se puede aprovechar

El banco asume que el Gobierno perderá las elecciones legislativas. 

JP Morgan descuenta una derrota del Gobierno en las elecciones: los puntos que analizará el mercado

Anses explicó hasta cuándo hay tiempo de cobrar un beneficio importante para desempleados. 

Atención, desempleados: hasta cuándo hay tiempo de cobrar una prestación de ANSES en octubre 2025

Anses explicó a quiénes les pagan un máximo de $322.000. 

ANSES paga un máximo de $322.000 hasta el 27 de octubre 2025: todos los detalles

Anses indicó cómo pedir la Prestación por Desempleo.

Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES antes de que termine el 2025

El dólar oficial presiona el techo de la banda en los últimos días antes de las elecciones.

A pesar de la intervención, el dólar no afloja y se mantiene por encima de los $1.500

Rating Cero

Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Marley se realizó una operación en siete mintuos.

Operaron a Marley: qué le pasó y cuánto duró la intervención

La producción construye un relato que presenta un muerto viviente con problemas existenciales que desarrolla sentimientos genuinos por una joven humana.
play

Es una extraña historia de amor, pero brilla en Netflix

Ingresaron nuevas películas imperdibles. 
play

Esta película plagada de estrellas tiene misterio y mantiene el suspenso hasta el final: está siendo furor en Netflix

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Charly García festejó su cumpleaños número 74 rodeado de amigos y familiares

Rosalía anunció en un directo de TikTok que LUX saldrá a la venta el 7 de noviembre.

La impresionante transformación de Rosalía: el inusual cambio de look que impacta

últimas noticias

El dólar oficial presiona el techo de la banda en los últimos días antes de las elecciones.

A pesar de la intervención, el dólar no afloja y se mantiene por encima de los $1.500

Hace 3 minutos
Cristina Kirchner hizo un duro análisis de la atualidad del país.

El mensaje de Cristina a tres días de las elecciones: "Es Milei y el ajuste permanente o la Argentina"

Hace 9 minutos
Caputo confirmó el rumbo económico y habló de la reforma impositiva y laboral.

A tres días de las elecciones, el audaz pronóstico de Caputo sobre el dólar: "El lunes no pasa nada"

Hace 11 minutos
El salario pretendido por los argentinos subió en septiembre. 

De cuánto es el sueldo promedio pretendido por los argentinos

Hace 23 minutos
Volvería un viejo rival de Spiderman.

Cuenta pendiente: este villano de Spiderman volverá 8 años después de una escena post créditos de Marvel

Hace 33 minutos