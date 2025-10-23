De cuánto es el sueldo promedio pretendido por los argentinos Un informe privado reveló que el salario aspiracional se incrementó 6,16% en septiembre y se ubicó por arriba de la inflación de dicho mes, que fue del 2,1%. En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 56,11%. Por







El salario pretendido por los argentinos subió en septiembre.

Un reciente estudio reveló que el salario pretendido promedio pretendido por los argentinos aumentó 6,16% en septiembre y se ubicó en $1.798.696. El índice se ubicó por arriba de la inflación de dicho mes, que fue del 2,1%. En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 56,11%.

Entre enero y septiembre del 2025, el salario pretendido aumentó un 39,88%, ubicándose 17,88% puntos porcentuales por encima de la inflación acumulada en el mismo periodo (22,0%), destaca luego el último Index del Mercado Laboral de Bumeran. Por su parte, la brecha de género en salarios alcanzó su punto más bajo del año, con un 4,74%.

Al momento de una diferenciación por géneros: el salario requerido promedio por los hombres fue de $1.847.412 pesos mientras que el solicitado por las mujeres fue de $1.763.840.

En comparación con agosto, el sueldo promedio pretendido por los hombres aumentó un 5,59%, mientras que el de las mujeres subió un 7,48%.