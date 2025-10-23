Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

El acumulado enero-agosto de 2025 registra una caída de 6,7% respecto a igual período de 2024.

En agosto, el Índice de ventas totales a precios constantes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mostró una disminución de 8,4% respecto a igual mes de 2024.

En agosto, la actividad económica registró una suba interanual del 2,4% gracias a la intermediación financiera

El acumulado enero-agosto registró una caída de 6,7% respecto a igual período de 2024. En comparación con julio, el índice de la serie desestacionalizada mostró un aumento del 1,0% y el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,6% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes sumaron 319.736,3 millones de pesos , lo que representa un incremento de 14,6% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “ Carnes ”, con 41,2%; “ Indumentaria, calzado y textiles para el hogar ”, con 27,5%; “ Bebidas ”, con 23,1%; y “ Panadería ”, con 21,1%.

Las ventas en supermercados cayeron un 0,2% mensual

En agosto, el índice de ventas totales a precios constantes en supermercados mostró un aumento de 0,3% interanual. El acumulado enero-agosto de 2025 presenta una variación creciente de 3,1% respecto a igual período de 2024.

En el octavo mes del año, el índice de la serie desestacionalizada muestra una caída de 0,2% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,6% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes, para agosto relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.107.204,4 millones de pesos, lo que representa un incremento de 26,3% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, 55,1%; “Carnes”, 52,3%; “Alimentos preparados y rotisería”, 39,0%; y “Otros”, 37,7%.