23 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

El acumulado enero-agosto de 2025 registra una caída de 6,7% respecto a igual período de 2024.

Por
Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

En agosto, el Índice de ventas totales a precios constantes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mostró una disminución de 8,4% respecto a igual mes de 2024.

En agosto la actividad económica registró una suba interanual del 2,4%
Te puede interesar:

En agosto, la actividad económica registró una suba interanual del 2,4% gracias a la intermediación financiera

El acumulado enero-agosto registró una caída de 6,7% respecto a igual período de 2024. En comparación con julio, el índice de la serie desestacionalizada mostró un aumento del 1,0% y el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,6% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes sumaron 319.736,3 millones de pesos, lo que representa un incremento de 14,6% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, con 41,2%; “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 27,5%; “Bebidas”, con 23,1%; y “Panadería”, con 21,1%.

image

Las ventas en supermercados cayeron un 0,2% mensual

En agosto, el índice de ventas totales a precios constantes en supermercados mostró un aumento de 0,3% interanual. El acumulado enero-agosto de 2025 presenta una variación creciente de 3,1% respecto a igual período de 2024.

En el octavo mes del año, el índice de la serie desestacionalizada muestra una caída de 0,2% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,6% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes, para agosto relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.107.204,4 millones de pesos, lo que representa un incremento de 26,3% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, 55,1%; “Carnes”, 52,3%; “Alimentos preparados y rotisería”, 39,0%; y “Otros”, 37,7%.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Canasta de Crianza subió en septiembre: se necesitan más de $548 mil para un niño en edad escolar

En septiembre, se necesitaron más de $548 mil para un niño en edad escolar

Salto inflacionario: en septiembre los precios mayoristas aumentaron un 3,7%

Salto inflacionario: en septiembre los precios mayoristas aumentaron un 3,7%

El uso de la capacidad instalada de la industria fue del 59,4 en agosto

El uso de la capacidad instalada de la industria no repunta y en agosto fue del 59,4%

Inflación: el nuevo indice del INDEC debutará en enero de 2026. 

El INDEC confirmó que en enero de 2026 debutará el nuevo índice para medir la inflación

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

La inflación de septiembre fue de 2,1%: cuáles fueron los alimentos que más subieron

El rubro vinculado a la electricidad fue uno de los que más creció.

La inflación de septiembre fue del 2,1%: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Rating Cero

MasterChef Celebrity ﻿promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity

La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

En esta temporada de “La diplomática”, la tensión alcanza niveles nunca antes vistos. Kate Wyler (interpretada por Keri Russell) regresa con más desafíos que nunca, enfrentando las consecuencias de los explosivos eventos del final anterior. 
play

La diplomática estrenó su tercera temporada: de qué se trata la serie que es cada vez más vista en Netflix

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados.
play

Un documental de Netflix sobre una vecina particular está dejando a todos aterrados: cuál es

La serie animada que combina acción, humor y superhéroes regresa para seguir conquistando a los fans alrededor del mundo.
play

Este animé estrenó su tercera temporada en Netflix y tiene a los fans enloquecidos: de cuál se trata

La separación entre Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver en 2011 se originó tras revelarse que el actor tuvo un hijo, Joseph Baena, con su empleada doméstica años atrás.

Cómo fue la separación de Arnold Schwarzenegger y María Shriver y por qué el actor dice que perdió la mitad de su dinero

últimas noticias

MasterChef Celebrity ﻿promedia más rating que el partido Flamengo vs. Racing.

Insólito: Racing tuvo menos rating que MasterChef Celebrity

Hace 21 minutos
Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

Fuerte caída del consumo: en agosto las ventas mayoristas cayeron un 8,4% interanual

Hace 28 minutos
La pareja habló con la prensa antes de casarse por civil.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron por civil en Mar del Plata rodeados de amigos y familia

Hace 48 minutos
La Cepal recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

La CEPAL recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

Hace 52 minutos
Varios talentos de la Sub 20 podrían sumarse a la Selección mayor.

Las joyas de la Sub-20 que pueden aparecer en una lista de Scaloni en la Selección argentina

Hace 54 minutos