9 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en marzo 2026

De qué se trata el refuerzo en educación para el ciclo lectivo que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social y cómo está organizado el calendario de cobro.

Por
ANSES entrega la Ayuda Escolar Anual para el comienzo del ciclo lectivo en marzo 2026.

ANSES entrega la Ayuda Escolar Anual para el comienzo del ciclo lectivo en marzo 2026.

Freepik

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga la Ayuda Escolar Anual como un apoyo económico para las familias que refuerza el comienzo del ciclo lectivo de los chicos.

  • El beneficio corresponde a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de Asignaciones Familiares.

  • En marzo de 2026 el monto confirmado es de $85.000 por cada hijo, aunque se trata de un beneficio que se paga una sola vez en el año.

  • Para cobrar la Ayuda Escolar es obligatorio presentar el Certificado Escolar a través de la plataforma Mi ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el monto de la Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2026 y detalló cómo será el esquema de cobro previsto para el comienzo del ciclo lectivo. El beneficio es un refuerzo económico destinado a acompañar a las familias en el inicio de las clases.

Cuándo cobro la Ayuda Escolar Anual de ANSES para el ciclo lectivo 2026. 
Te puede interesar:

Ayuda Escolar Anual de ANSES: cuándo cobro en 2026

De acuerdo con lo informado por el organismo, la Ayuda Escolar Anual está dirigida a quienes perciben asignaciones por hijos y tienen menores a cargo, que asisten a instituciones educativas. Para acceder al cobro es obligatorio presentar el Certificado Escolar, un trámite que se realiza de manera digital a través de la plataforma oficial.

Ayuda Escolar ANSES
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ofrece el programa de Ayuda Escolar, el cual tiene como objetivo brindar apoyo económico a las familias con hijos en edad escolar.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ofrece el programa de Ayuda Escolar, el cual tiene como objetivo brindar apoyo económico a las familias con hijos en edad escolar.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de ANSES

La Ayuda Escolar Anual está destinada a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares que tengan hijos en edad escolar y cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.

El beneficio alcanza a niños, niñas y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años que asistan a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario. También incluye a hijos con discapacidad, sin límite de edad, que concurran a escuelas especiales, centros de rehabilitación, talleres de formación o espacios de apoyo educativo. En todos los casos, la condición para acceder al pago es acreditar la escolaridad ante el organismo mediante la presentación del Certificado Escolar correspondiente.

Monto de la Ayuda Escolar de ANSES en marzo 2026

Para el ciclo lectivo 2026, ANSES ratificó que la Ayuda Escolar Anual tendrá un monto de $85.000 por cada hijo. Se trata de un pago único anual que se acredita una sola vez por cada niño, niña o adolescente. El monto es el mismo en todo el país y no varía según la provincia o la zona de residencia. El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que el titular cobra la AUH u otra asignación compatible, sin necesidad de registrar una cuenta adicional.

ANSES

Ayuda Escolar de ANSES: cuándo cobro en 2026

El organismo previsional confirmó que el pago de la Ayuda Escolar se realizará entre marzo y abril de 2026, en paralelo con el calendario habitual de asignaciones familiares y de la AUH. Para cobrar en tiempo y forma es fundamental haber presentado el Certificado Escolar antes de que comiencen las liquidaciones.

En los casos en que el trámite se complete más tarde, el pago puede demorarse. Según los plazos habituales del organismo, la acreditación suele concretarse dentro de un período estimado de 60 a 90 días desde que se valida la presentación del certificado.

Ayuda Escolar Anses
Hay un grupo de beneficiarios que no reciben este refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Hay un grupo de beneficiarios que no reciben este refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Cómo hacer el trámite de la Ayuda Escolar en Mi ANSES

La presentación del Certificado Escolar se realiza de forma online a través de la plataforma Mi ANSES y es obligatoria para habilitar el pago del beneficio. El procedimiento consiste en ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a la sección Hijos y seleccionar la opción Presentar Certificado Escolar. Allí se debe generar el formulario correspondiente por cada hijo, imprimirlo y llevarlo a la institución educativa para que sea completado y firmado.

Una vez firmado, el titular debe volver a ingresar al sistema y subir una foto del certificado. Tras la validación del trámite, ANSES habilita automáticamente el pago de la Ayuda Escolar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 9 de marzo

Cómo acceder al beneficio de 55% de descuento en SUBE.

Atención ANSES: cómo obtener un 55% de descuento en transporte público en marzo 2026

AUH para hijos con discapacidad de ANSES: todo lo que necesitás saber.

AUH para hijos con discapacidad de ANSES: todo lo que hay que saber en marzo 2026

Asignación Universal por hijo con Discapacidad: montos, calendario de pagos y cómo acceder al beneficio. 

Atención ANSES: quiénes cobran $432.000 en marzo 2026

El calendario de pagos depende de la terminación del DNI.

Bono de $70.000 de ANSES: todo lo que tenés que saber en marzo 2026

El calendario fue modificado para evitar superposición con feriados.

Última hora ANSES: cambio urgente en el calendario de pagos de marzo 2026

Rating Cero

Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

¿Cuál es la serie médica que está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia?
play

Cuál es la serie médica está sorprendiendo a todos en Netflix con un disparador de amnesia

Tomás y Zunino son los que pelean mano a mano para abandonar Gran Hermano

Gran Hermano 2026: la encuesta que revela quién será el eliminado de la Placa Planta

La historia se adentra en la distancia que puede existir entre la imagen pública y la vida real de quienes se vuelven populares en internet.
play

Esta docuserie de Netflix sobre una de las redes sociales más utilizadas está dejando a todos con los pelos de punta: cuál es

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con Gia.

Oriana Sabatini publicó la primera foto junto a su bebé Gia en su hogar

Brian y Emanuel, la dupla masculina que apunta contra tres jugadoras. 

Pacto masculino en Gran Hermano: Brian Sarmiento y Emanuel Di Gioia planearon su jugada contra las participantes mujeres

últimas noticias

El dólar oficial se mueve en un contexto de incertidumbre ante el conflicto bélico en Medio Oriente.

El dólar se mantiene al alza en una jornada caliente marcada por la suba del precio del petróleo

Hace 13 minutos
Cinza confrontó a Tomás y Martín en la cena y a Nick post vivo.

Gran Hermano 2026: Cinzia explotó tras la nominación a "Placa Planta" y disparó contra todos

Hace 22 minutos
Con una fuerte incidencia de las tarifas eléctrica y gas, el rubro Vivienda lideró los aumentos de febrero en CABA

Las subas en las tarifas de energía y los aumentos de nafta lideraron la inflación de febrero en CABA

Hace 44 minutos
Maddie es una influencer reconocida de Nueva Zelanda

Vive en Argentina, es neozelandesa y se volvió viral por descubrir un elemento que acompaña nuestras comidas: cuál es

Hace 45 minutos

Mientras aumenta el precio del petróleo, Irán bombardeó la principal refinería de Baréin

Hace 49 minutos