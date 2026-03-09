De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en marzo 2026

De qué se trata el refuerzo en educación para el ciclo lectivo que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social y cómo está organizado el calendario de cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el monto de la Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2026 y detalló cómo será el esquema de cobro previsto para el comienzo del ciclo lectivo. El beneficio es un refuerzo económico destinado a acompañar a las familias en el inicio de las clases.

Para cobrar la Ayuda Escolar es obligatorio presentar el Certificado Escolar a través de la plataforma Mi ANSES.

En marzo de 2026 el monto confirmado es de $85.000 por cada hijo, aunque se trata de un beneficio que se paga una sola vez en el año.

El beneficio corresponde a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de Asignaciones Familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga la Ayuda Escolar Anual como un apoyo económico para las familias que refuerza el comienzo del ciclo lectivo de los chicos.

De acuerdo con lo informado por el organismo, la Ayuda Escolar Anual está dirigida a quienes perciben asignaciones por hijos y tienen menores a cargo, que asisten a instituciones educativas. Para acceder al cobro es obligatorio presentar el Certificado Escolar, un trámite que se realiza de manera digital a través de la plataforma oficial.

La Ayuda Escolar Anual está destinada a titulares de la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y de las Asignaciones Familiares que tengan hijos en edad escolar y cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ofrece el programa de Ayuda Escolar, el cual tiene como objetivo brindar apoyo económico a las familias con hijos en edad escolar.

El beneficio alcanza a niños, niñas y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años que asistan a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario. También incluye a hijos con discapacidad , sin límite de edad, que concurran a escuelas especiales, centros de rehabilitación, talleres de formación o espacios de apoyo educativo. En todos los casos, la condición para acceder al pago es acreditar la escolaridad ante el organismo mediante la presentación del Certificado Escolar correspondiente.

Para el ciclo lectivo 2026, ANSES ratificó que la Ayuda Escolar Anual tendrá un monto de $85.000 por cada hijo. Se trata de un pago único anual que se acredita una sola vez por cada niño, niña o adolescente. El monto es el mismo en todo el país y no varía según la provincia o la zona de residencia. El dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria en la que el titular cobra la AUH u otra asignación compatible, sin necesidad de registrar una cuenta adicional.

Ayuda Escolar de ANSES: cuándo cobro en 2026

El organismo previsional confirmó que el pago de la Ayuda Escolar se realizará entre marzo y abril de 2026, en paralelo con el calendario habitual de asignaciones familiares y de la AUH. Para cobrar en tiempo y forma es fundamental haber presentado el Certificado Escolar antes de que comiencen las liquidaciones.

En los casos en que el trámite se complete más tarde, el pago puede demorarse. Según los plazos habituales del organismo, la acreditación suele concretarse dentro de un período estimado de 60 a 90 días desde que se valida la presentación del certificado.

Ayuda Escolar Anses Hay un grupo de beneficiarios que no reciben este refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Freepik

Cómo hacer el trámite de la Ayuda Escolar en Mi ANSES

La presentación del Certificado Escolar se realiza de forma online a través de la plataforma Mi ANSES y es obligatoria para habilitar el pago del beneficio. El procedimiento consiste en ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, ir a la sección Hijos y seleccionar la opción Presentar Certificado Escolar. Allí se debe generar el formulario correspondiente por cada hijo, imprimirlo y llevarlo a la institución educativa para que sea completado y firmado.

Una vez firmado, el titular debe volver a ingresar al sistema y subir una foto del certificado. Tras la validación del trámite, ANSES habilita automáticamente el pago de la Ayuda Escolar.