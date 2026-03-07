Bono de $70.000 de ANSES: todo lo que tenés que saber en marzo 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó cómo se pagará el refuerzo extraordinario durante el tercer mes del año, junto con el aumento mensual de las prestaciones. Por + Seguir en







El calendario de pagos depende de la terminación del DNI. Pexels

El bono previsional de ANSES se mantiene en $70.000 y no tendrá aumento en marzo.

El refuerzo se paga junto con el haber mensual a jubilados y pensionados que cumplen ciertos requisitos.

El ingreso máximo para recibir el extra llega a $439.600,88 entre haber y bono.

El cronograma de pagos depende del DNI y de la prestación que cobre cada beneficiario. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) paga en marzo de 2026 el bono extraordinario de $70.000 a jubilados y pensionados que perciben haberes bajos, un refuerzo que se acredita junto con el aumento mensual del 2,88% aplicado a las prestaciones previsionales.

Anses - Jubilación El refuerzo extraordinario se paga junto con el haber mensual. Freepik ¿Aumenta el bono de $70.000 de ANSES en marzo 2026? El bono de $70.000 se mantiene sin cambios desde marzo de 2024. Aunque las jubilaciones y pensiones se actualizan todos los meses según la inflación, este refuerzo extraordinario no se ajusta por movilidad. El objetivo del bono es reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional. En marzo de 2026, el beneficio continúa vigente y se liquida junto con el pago mensual.

Quién puede acceder al bono de $70.000 de ANSES El refuerzo está destinado a jubilados y pensionados que cobran la mínima o montos cercanos. También alcanza a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). El ingreso total máximo para recibir el bono completo o proporcional es de $439.600,88. Quienes superen ese límite con su haber mensual no acceden al refuerzo.

Bono de $70.000 de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 El bono se paga junto con el calendario habitual de jubilaciones y pensiones, organizado según la terminación del DNI.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo Jubilados que superan la mínima de ANSES DNI terminados en 0 y 1: 25 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo Anses - Jubilación El beneficio alcanza a jubilados, PUAM y pensiones no contributivas. Pexels Pensión no Contributiva de ANSES DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo Los beneficiarios pueden consultar su liquidación y la fecha exacta de cobro desde la plataforma Mi Anses.