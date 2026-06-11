Famosos en crisis: se filtró la acalorada discusión de una reconocida pareja

El influencer mostró sin querer la conversación que tenía con su novia mientras estaba en un streaming. "Me pone triste", le escribió ella.

La relación entre Marcos Giles y Ángela Torres fue mediática desde el inicio , por lo que las peleas también lo son. E l influencer filtró sin querer una conversación con su novia mientras estaba en un stream y quedó a la vista el fuerte reclamo que le hizo la cantante: “Me pone triste”.

La polémica comenzó en medio de un stream que realizaba el Mito con un amigo. Comenzó a compartir pantalla y, todas las pestañas que tenía abiertas, se veían. Fue entonces que tocó sin querer la ventana que tenía sus conversaciones de WhatsApp y ahí estaba el chat con Ángela.

La cantante había escuchado los tres audios que su novio le mandó y le contestó indignada: “Simplemente estuve sola acá todo el mes. Tenía la ilusión de que vengas aunque sea una noche a dormir conmigo. No pasó y me pone triste pensar que vos no lo sientas como un espacio de disfrute o de calma el venir”.

“Entiendo tu trabajo y lo respeto, pero también creo que en todo un mes uno se puede organizar”, agregó ella y el exfutbolista contestó con un audio de más de cuatro minutos. “ No lo siento así como vos decís, pero bueno. Ya está. Nos llamamos si te parece”, sumó la artista.

"Marcos Giles" Porque sin querer filtró conversaciones con Angela Torres y, al parecer, no está todo muy bien. pic.twitter.com/LdRiJaEsh3

Al instante que se filtró, Marcos expresó: “Nooo” . Pero luego lo arregló al decir que estaba limpio y que no tenía nada que ocultar. Asimismo, el Mito contó en Nadie dice nada en Luzu TV que hizo toda una travesía para ir a ver a Ángela como algo positivo.

Por ese motivo, los usuarios comenzaron a decir que lo contó como una hazaña y en realidad había sido un pedido de la cantante. ¿Crisis en Margelita?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nadiedicenada_/status/2064707932793532568&partner=&hide_thread=false El mito se fue a Uruguay a ver a Angelita pic.twitter.com/P8cujm2LYV — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) June 10, 2026

Una figura de Luzu TV se pegó el susto de su vida en un control policial en un aeropuerto de Nueva York

La influencer Momi Giardina quedó en el ojo de la tormenta luego de revelar una secuencia tan bizarra como estresante que le tocó atravesar en una terminal aérea de Nueva York, donde rozó la posibilidad de quedar presa de las fuerzas de seguridad locales a raíz de unos artículos que adquirió a lo largo de su viaje, transformando lo que pretendía ser un simple viaje de placer en una verdadera pesadilla.

La panelista de Luzu TV dio los detalles en el ciclo Nadie Dice Nada, explicando que el dolor de cabeza arrancó justo cuando se preparaba para abordar el vuelo de retorno hacia la Argentina. Con la idea de aprovechar su paso por Estados Unidos, compró un artículo que era furor en las redes sociales, sin imaginar que esa decisión encenderá las alarmas de los encargados de la revisión de equipaje.

La complicación se desató cuando las pantallas de inspección revelaron una llamativa cantidad de productos en el interior de su equipaje de mano. “Compré 30 potes de un exfoliante para el cuerpo y cuando pasé por el scanner me abrieron la valija y me llevaron a un cuarto”, detalló la protagonista, recordando la sorpresa que le produjo el accionar de los inspectores, quienes llamaron a más efectivos ante la sospecha de una infracción comercial.

En medio del nerviosismo y con serias dificultades para comunicarse en ingles, la artista confesó que padeció los minutos de encierro. “Me hablaban en inglés, yo no entendía nada y me empezaron a separar todos los envases”, remarcó. Aunque el malentendido se aclaró y no pasó a mayores, el desenlace terminó en que le sacaron todos los envases que traia. Momi cerró comentando: “Me sacaron todos, no me pude traer ni uno”.