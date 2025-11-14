14 de noviembre de 2025 Inicio
Cuidado: ANSES puede darte de baja tu Asignación Familiar por este motivo en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó nuevos topes de ingresos y montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares, que impactarán en miles de trabajadores registrados durante este mes.

  • La Anses aplicó un aumento del 2,08% y actualizó los topes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
  • Los trabajadores con ingresos individuales superiores a $2.453.609 o familiares por encima de $4.907.218 dejarán de cobrar.
  • La Asignación por Hijo quedó en $59.851 para el primer rango y la Asignación por Hijo con Discapacidad en $194.873.
  • Los montos varían según el rango de ingresos, zona de residencia y condición laboral del titular.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió cambios clave para noviembre 2025 en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El ajuste mensual del 2,08%, basado en la inflación de septiembre, vino acompañado de una actualización de los topes de ingresos que determinará quiénes continuarán cobrando el beneficio y quiénes quedarán excluidos.

¿Qué Asignaciones Familiares de ANSES dejarán de cobrarse en noviembre?

Con la Resolución 339/2025, la Anses fijó nuevos límites de ingresos individuales y familiares para recibir las Asignaciones Familiares del SUAF. Quedarán fuera del sistema quienes perciban ingresos superiores a $2.453.609 o quienes integren un grupo familiar que supere los $4.907.218. Además, el beneficio puede cortarse si no se actualizan datos laborales o personales en Mi Anses, o si un cambio de empleo modifica la categoría salarial y supera los topes establecidos.

Cómo quedaron las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025

Los montos del SUAF tras el aumento del 2,08% quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación por Hijo (según ingreso familiar)

  • Hasta $926.676: $59.851

  • Entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

  • Entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

  • Entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

Asignación por Hijo con Discapacidad

  • Hasta $926.676: $194.873

  • Entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860

  • Más de $1.359.061,01: $87.007

Cónyuge

  • IGF hasta $4.907.218: $14.519

Maternidad

  • Sin tope de IGF. El monto se calcula según la remuneración bruta declarada.

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento (IGF hasta $4.907.218): $69.763

  • Adopción (IGF hasta $4.907.218): $417.116

  • Matrimonio (IGF hasta $4.907.218): $104.459

Prenatal

  • IGF hasta $926.676: $59.851

  • IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

  • IGF entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

  • IGF entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

Los valores se determinan según el rango salarial, la zona geográfica y la situación del trabajador, y pueden consultarse en Mi Anses con CUIL y clave. según el rango salarial, la zona geográfica y la situación del trabajador, y pueden consultarse en Mi Anses con CUIL y clave.

