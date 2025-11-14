Cuidado: ANSES puede darte de baja tu Asignación Familiar por este motivo en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó nuevos topes de ingresos y montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares, que impactarán en miles de trabajadores registrados durante este mes. Por







Miles de trabajadores quedan fuera del SUAF por superar los nuevos límites de ingresos. Freepik

La Anses aplicó un aumento del 2,08% y actualizó los topes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Los trabajadores con ingresos individuales superiores a $2.453.609 o familiares por encima de $4.907.218 dejarán de cobrar.

La Asignación por Hijo quedó en $59.851 para el primer rango y la Asignación por Hijo con Discapacidad en $194.873.

para el primer rango y la Asignación por Hijo con Discapacidad en . Los montos varían según el rango de ingresos, zona de residencia y condición laboral del titular. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió cambios clave para noviembre 2025 en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El ajuste mensual del 2,08%, basado en la inflación de septiembre, vino acompañado de una actualización de los topes de ingresos que determinará quiénes continuarán cobrando el beneficio y quiénes quedarán excluidos.

ANSES AUH 1.png Las asignaciones incorporan un aumento del 2,08% y varían según el nivel salarial. Freepik ¿Qué Asignaciones Familiares de ANSES dejarán de cobrarse en noviembre? Con la Resolución 339/2025, la Anses fijó nuevos límites de ingresos individuales y familiares para recibir las Asignaciones Familiares del SUAF. Quedarán fuera del sistema quienes perciban ingresos superiores a $2.453.609 o quienes integren un grupo familiar que supere los $4.907.218. Además, el beneficio puede cortarse si no se actualizan datos laborales o personales en Mi Anses, o si un cambio de empleo modifica la categoría salarial y supera los topes establecidos.

Cómo quedaron las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025 Los montos del SUAF tras el aumento del 2,08% quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación por Hijo (según ingreso familiar) Hasta $926.676: $59.851

Entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

Entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

Entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597 Asignación por Hijo con Discapacidad Hasta $926.676: $194.873

Entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860

Más de $1.359.061,01: $87.007 Cónyuge IGF hasta $4.907.218: $14.519 Maternidad Sin tope de IGF. El monto se calcula según la remuneración bruta declarada. Asignaciones de Pago Único Nacimiento (IGF hasta $4.907.218): $69.763

Adopción (IGF hasta $4.907.218): $417.116

Matrimonio (IGF hasta $4.907.218): $104.459 Prenatal IGF hasta $926.676: $59.851

IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

IGF entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

Madre hijo AUH Los pagos comenzaron el 10 de noviembre, según la terminación del documento. Freepik Los valores se determinan según el rango salarial, la zona geográfica y la situación del trabajador, y pueden consultarse en Mi Anses con CUIL y clave.