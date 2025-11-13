13 de noviembre de 2025 Inicio
Asignaciones Familiares de ANSES: el dato clave que tenés que saber en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante para este grupo de beneficiarios.

Por
Anses dio información muy importante para los beneficiarios de las Asignaciones Familiares.

Anses dio información muy importante para los beneficiarios de las Asignaciones Familiares.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió las nuevas cifras de ingresos para poder acceder al sistema de Asignaciones Familiares.
  • Este mes, el organismo informó que si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto superior a $2.453.609, ese grupo queda excluido del cobro.
  • En tanto, si se toma como referencia el tope máximo de ingresos del grupo familiar, en noviembre la cifra se ubica en los $4.907.218.
  • Por otro lado, para este mes, los haberes tienen un aumento del 2,1%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que este mes, los titulares de las Asignaciones Familiares (SUAF) cuentan con nuevos topes individuales y de grupo familiar para recibir alguna de las prestaciones de este sistema de haberes.

SUAF ANSES
(ANSES) informa a los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que, a partir de junio de 2024, se aplicará un aumento del 41,5% en las asignaciones.

(ANSES) informa a los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que, a partir de junio de 2024, se aplicará un aumento del 41,5% en las asignaciones.

Cuáles son los topes de ingresos para las Asignaciones Familiares de ANSES

Anses difundió la cartilla oficial con el detalle exacto de los límites establecidos para recibir alguna de las asignaciones familiares:

  • Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar: $4.907.218
  • Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar: $2.453.609

Cómo quedaron las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025

Los montos de las asignaciones varían respecto de los ingresos familiares:

Asignación Familiar por Hijo

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851
  • Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597
SUAF ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará un aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará un aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares.

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

  • IGF hasta $926.676: $194.873
  • IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860
  • IGF desde $1.359.061,01: $87.007

Cónyuge

  • IGF hasta $4.907.218: $14.519

Maternidad

  • Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta
SUAF de ANSES
Es importante señalar que este panorama podría cambiar si el Gobierno Nacional logra avanzar con la propuesta de modificar el esquema de Asignaciones Familiares.

Es importante señalar que este panorama podría cambiar si el Gobierno Nacional logra avanzar con la propuesta de modificar el esquema de Asignaciones Familiares.

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento hasta $4.907.218: $69.763
  • Adopción hasta $4.907.218: $417.116
  • Matrimonio hasta $4.907.218: $104.459

Prenatal

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851
  • Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597
