Asignaciones Familiares de ANSES: el dato clave que tenés que saber en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió las nuevas cifras de ingresos para poder acceder al sistema de Asignaciones Familiares.

Este mes, el organismo informó que si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto superior a $2.453.609, ese grupo queda excluido del cobro.

En tanto, si se toma como referencia el tope máximo de ingresos del grupo familiar, en noviembre la cifra se ubica en los $4.907.218.

Por otro lado, para este mes, los haberes tienen un aumento del 2,1%. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que este mes, los titulares de las Asignaciones Familiares (SUAF) cuentan con nuevos topes individuales y de grupo familiar para recibir alguna de las prestaciones de este sistema de haberes.

Cuáles son los topes de ingresos para las Asignaciones Familiares de ANSES Anses difundió la cartilla oficial con el detalle exacto de los límites establecidos para recibir alguna de las asignaciones familiares:

Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar : $4.907.218

: $4.907.218 Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar: $2.453.609 Cómo quedaron las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025 Los montos de las asignaciones varían respecto de los ingresos familiares:

Asignación Familiar por Hijo Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851

Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad IGF hasta $926.676: $194.873

IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860

IGF desde $1.359.061,01: $87.007 Cónyuge IGF hasta $4.907.218: $14.519 Maternidad Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta

Adopción hasta $4.907.218: $417.116

Matrimonio hasta $4.907.218: $104.459 Prenatal Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851

Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597