Asignaciones Familiares de ANSES: el dato clave que tenés que saber en noviembre 2025

- La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió las nuevas cifras de ingresos para poder acceder al sistema de Asignaciones Familiares.
- Este mes, el organismo informó que si un integrante del grupo familiar percibe un importe bruto superior a $2.453.609, ese grupo queda excluido del cobro.
- En tanto, si se toma como referencia el tope máximo de ingresos del grupo familiar, en noviembre la cifra se ubica en los $4.907.218.
- Por otro lado, para este mes, los haberes tienen un aumento del 2,1%.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que este mes, los titulares de las Asignaciones Familiares (SUAF) cuentan con nuevos topes individuales y de grupo familiar para recibir alguna de las prestaciones de este sistema de haberes.