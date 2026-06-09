Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder durante este mes a importantes descuentos y reintegros en supermercados, farmacias y comercios de todo el país. Así podés ahorrar hasta un 25% en tus compras con los beneficios ANSES en junio de 2026.
El programa alcanza a más de 12.000 puntos de venta y permite reducir significativamente los gastos cotidianos utilizando medios de pago asociados al cobro de prestaciones.
La combinación de descuentos, reintegros y promociones bancarias permite alcanzar más ahorro en las compras diarias realizadas durante junio de 2026.
Cómo ahorrar con los beneficios ANSES en junio 2026
Para acceder a los descuentos, los beneficiarios solo deben realizar sus compras con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde reciben sus haberes o prestaciones. No es necesario inscribirse ni realizar trámites adicionales.
Dependiendo del comercio, el beneficio puede aplicarse de manera directa en la línea de caja o mediante un reintegro que se acredita en la cuenta bancaria dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra.
Además, no existe un límite en la cantidad de operaciones que se pueden realizar, aunque cada cadena o entidad financiera establece topes de devolución específicos. Las promociones varían según la cadena:
- Josimar ofrece un 15% de descuento en todos los rubros sin tope.
- Toledo brinda hasta un 20% de ahorro en productos seleccionados.
- Disco, Jumbo y Vea aplican un 10% general y hasta un 20% en artículos de limpieza y perfumería.
- Coto, Carrefour y La Anónima mantienen descuentos del 10%.
- Día ofrece un 10% en todos los productos con tope por operación.
- ChangoMás aplica un 10% con límite mensual de reintegro.
A estos beneficios se suman más de 7.000 comercios adheridos, entre ellos farmacias, ópticas y negocios de cercanía.