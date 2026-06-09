9 de junio de 2026 Inicio
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Así podés ahorrar hasta un 25% de tus compras con los beneficios ANSES en junio 2026

Los beneficiarios pueden acceder durante este mes a descuentos y reintegros en supermercados, farmacias y comercios adheridos.

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Así podés ahorrar hasta un 25% en tus compras con los beneficios ANSES en junio de 2026

Así podés ahorrar hasta un 25% en tus compras con los beneficios ANSES en junio de 2026

  • Los beneficios de ANSES permiten ahorrar en supermercados, farmacias y comercios adheridos.

  • Algunas promociones bancarias pueden aumentar el nivel de ahorro disponible.

  • El programa alcanza a jubilados, pensionados, AUH, AUE y otros beneficiarios.

  • Existen miles de puntos de venta adheridos en todo el país.

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Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder durante este mes a importantes descuentos y reintegros en supermercados, farmacias y comercios de todo el país. Así podés ahorrar hasta un 25% en tus compras con los beneficios ANSES en junio de 2026.

El programa alcanza a más de 12.000 puntos de venta y permite reducir significativamente los gastos cotidianos utilizando medios de pago asociados al cobro de prestaciones.

La combinación de descuentos, reintegros y promociones bancarias permite alcanzar más ahorro en las compras diarias realizadas durante junio de 2026.

ANSES

Cómo ahorrar con los beneficios ANSES en junio 2026

Para acceder a los descuentos, los beneficiarios solo deben realizar sus compras con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde reciben sus haberes o prestaciones. No es necesario inscribirse ni realizar trámites adicionales.

Dependiendo del comercio, el beneficio puede aplicarse de manera directa en la línea de caja o mediante un reintegro que se acredita en la cuenta bancaria dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra.

Además, no existe un límite en la cantidad de operaciones que se pueden realizar, aunque cada cadena o entidad financiera establece topes de devolución específicos. Las promociones varían según la cadena:

  • Josimar ofrece un 15% de descuento en todos los rubros sin tope.
  • Toledo brinda hasta un 20% de ahorro en productos seleccionados.
  • Disco, Jumbo y Vea aplican un 10% general y hasta un 20% en artículos de limpieza y perfumería.
  • Coto, Carrefour y La Anónima mantienen descuentos del 10%.
  • Día ofrece un 10% en todos los productos con tope por operación.
  • ChangoMás aplica un 10% con límite mensual de reintegro.

A estos beneficios se suman más de 7.000 comercios adheridos, entre ellos farmacias, ópticas y negocios de cercanía.

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