Así quedaron los topes de ingresos para las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló los nuevos topes de acceso a las Asignaciones Familiares.

De todas maneras, cada familia recibe un monto distinto en base a sus ingresos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes de noviembre. En paralelo, difundió cuáles son los nuevos topes individuales y familiares para acceder a alguna de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF para este mes.

Cuáles son los topes de ingresos para las Asignaciones Familiares de ANSES Anses difundió los límites exactos establecidos para recibir alguna de las prestaciones:

Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar: $4.907.218

Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar: $2.453.609 Cómo quedaron las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025 A continuación se detallan los topes actualizados por prestación:

Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad IGF hasta $926.676: $194.873

IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860

IGF desde $1.359.061,01: $87.007 Cónyuge IGF hasta $4.907.218: $14.519 Maternidad Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta

Asignaciones de Pago Único Nacimiento hasta $4.907.218: $69.763

Adopción hasta $4.907.218: $417.116

Matrimonio hasta $4.907.218: $104.459 Prenatal Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851

Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597