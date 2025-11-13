13 de noviembre de 2025 Inicio
Así quedaron los topes de ingresos para las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer las cifras exactas para poder acceder a estas prestaciones.

Por
Anses difundió los montos de los topes para acceder a las Asiganciones Familiares en noviembre.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló los nuevos topes de acceso a las Asignaciones Familiares.
  • El tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar ahora es de $4.907.218.
  • El tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar se actualizó en $2.453.609.
  • De todas maneras, cada familia recibe un monto distinto en base a sus ingresos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes de noviembre. En paralelo, difundió cuáles son los nuevos topes individuales y familiares para acceder a alguna de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF para este mes.

Anses explicó quiénes cobran el bono de $70.000 y quiénes no.
La aclaración que hizo ANSES para los jubilados: tenés que saberlo en noviembre 2025

SUAF ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social implementará un incremento este mes, pero no disfrutan del beneficio del SAC por esta prestación.

Cuáles son los topes de ingresos para las Asignaciones Familiares de ANSES

Anses difundió los límites exactos establecidos para recibir alguna de las prestaciones:

  • Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar: $4.907.218
  • Tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar: $2.453.609

Cómo quedaron las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025

A continuación se detallan los topes actualizados por prestación:

Asignación Familiar por Hijo

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851
  • Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597
SUAF de ANSES
El Gobierno confirmó que el aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

  • IGF hasta $926.676: $194.873
  • IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $137.860
  • IGF desde $1.359.061,01: $87.007

Cónyuge

  • IGF hasta $4.907.218: $14.519

Maternidad

  • Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta
AUE de ANSES
El aumento responde a la aplicación del último tramo del ajuste trimestral previsto en la ley.

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento hasta $4.907.218: $69.763
  • Adopción hasta $4.907.218: $417.116
  • Matrimonio hasta $4.907.218: $104.459

Prenatal

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $59.851
  • Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.597
