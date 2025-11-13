Así quedaron los topes de ingresos para las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025

- La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) detalló los nuevos topes de acceso a las Asignaciones Familiares.
- El tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar ahora es de $4.907.218.
- El tope máximo de cada integrante del Grupo Familiar se actualizó en $2.453.609.
- De todas maneras, cada familia recibe un monto distinto en base a sus ingresos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega los haberes de noviembre. En paralelo, difundió cuáles son los nuevos topes individuales y familiares para acceder a alguna de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF para este mes.