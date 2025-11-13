La aclaración que hizo ANSES para los jubilados: tenés que saberlo en noviembre 2025

Anses explicó quiénes cobran el bono de $70.000 y quiénes no.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.
El objetivo de este extra es sostener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos.
Para este este mes el aumento de los haberes es del 2,1%.
Con este aumento y este pago adicional, ningún jubilado cobrará menos de $400.000 en noviembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) compartió información importante para los jubilados. Y es que el organismo explicó a quiénes les corresponde cobrar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 de forma completa, quiénes reciben un monto menor, y quienes directamente quedan excluidos de este pago.