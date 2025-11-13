13 de noviembre de 2025 Inicio
La aclaración que hizo ANSES para los jubilados: tenés que saberlo en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante para todos los beneficiarios.

Anses explicó quiénes cobran el bono de $70.000 y quiénes no.

Anses explicó quiénes cobran el bono de $70.000 y quiénes no.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.
  • El objetivo de este extra es sostener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos.
  • Para este este mes el aumento de los haberes es del 2,1%.
  • Con este aumento y este pago adicional, ningún jubilado cobrará menos de $400.000 en noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) compartió información importante para los jubilados. Y es que el organismo explicó a quiénes les corresponde cobrar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 de forma completa, quiénes reciben un monto menor, y quienes directamente quedan excluidos de este pago.

Anses difundió los montos de los topes para acceder a las Asiganciones Familiares en noviembre.
Así quedaron los topes de ingresos para las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó un incremento del 4,6% en las jubilaciones a partir del mes de agosto.

De cuánto es la jubilación de ANSES en noviembre 2025

Con la suba del 2,1%, los montos actualizados para este mes son:

  • Jubilación mínima: $333.052,70. + bono de $70.000 = $403.052.
  • Jubilación máxima: $2.241.129,34
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88

Bono de $70.000 de ANSES: quiénes pueden acceder

Este refuerzo está destinado a:

  • Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Titulares de pensiones no contributivas, entre ellas: por vejez, invalidez y para Madres de 7 hijos o más.

En ese sentido, Anses detalló que quienes cobren entre $333.150 y $403.150 recibirán un monto proporcional del bono, de forma tal que todos los beneficiarios alcancen el total de $403.150.

Por ejemplo:

  • Un jubilado que perciba el haber mínimo ($333.150) cobrará los $70.000 completos.
  • Un jubilado que cobre $370.000 recibirá un bono de $33.150.
