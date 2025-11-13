La aclaración que hizo ANSES para los jubilados: tenés que saberlo en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante para todos los beneficiarios. Por







Anses explicó quiénes cobran el bono de $70.000 y quiénes no. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

El objetivo de este extra es sostener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos.

Para este este mes el aumento de los haberes es del 2,1%.

Con este aumento y este pago adicional, ningún jubilado cobrará menos de $400.000 en noviembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) compartió información importante para los jubilados. Y es que el organismo explicó a quiénes les corresponde cobrar el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 de forma completa, quiénes reciben un monto menor, y quienes directamente quedan excluidos de este pago.

De cuánto es la jubilación de ANSES en noviembre 2025 Con la suba del 2,1%, los montos actualizados para este mes son:

Jubilación mínima : $333.052,70. + bono de $70.000 = $403.052.

: $333.052,70. + bono de $70.000 = Jubilación máxima: $2.241.129,34

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $266.442,16 + bono de $70.000 = $336.442,16

: $266.442,16 + bono de $70.000 = Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $233.136,88 + bono de $70.000 = $303.136,88 Bono de $70.000 de ANSES: quiénes pueden acceder Este refuerzo está destinado a:

Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de pensiones no contributivas, entre ellas: por vejez, invalidez y para Madres de 7 hijos o más. En ese sentido, Anses detalló que quienes cobren entre $333.150 y $403.150 recibirán un monto proporcional del bono, de forma tal que todos los beneficiarios alcancen el total de $403.150.

Por ejemplo:

Un jubilado que perciba el haber mínimo ($333.150) cobrará los $70.000 completos.

Un jubilado que cobre $370.000 recibirá un bono de $33.150.