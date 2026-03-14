Cuál es la novedosa alternativa de inversión que tiene Cuenta DNI para 2026 La billetera digital del Banco Provincia sumó la opción de realizar depósitos a plazo fijo en moneda extranjera de forma simple y rápida, con tasas competitivas. Por + Seguir en







Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas. Pexels

Cuenta DNI incorporó en 2026 la posibilidad de invertir en plazos fijos en dólares directamente desde la aplicación.

La operatoria está disponible para clientes de Banco de la Provincia de Buenos Aires de lunes a viernes, entre las 6:00 y las 21:00.

Los usuarios pueden elegir plazos de inversión de 30 a 540 días, con tasas que van del 1,5% al 5,5% anual según el período.

Para acceder, solo se necesita una caja de ahorro en dólares, que puede abrirse desde la app sin costo y permite también comprar, vender y transferir divisas. Cuenta DNI dio un paso estratégico en su oferta financiera al sumar una nueva alternativa de inversión: la posibilidad de constituir plazos fijos en dólares. La herramienta se integra dentro de la plataforma digital de forma simple e intuitiva, permitiendo a los usuarios invertir sus ahorros en moneda extranjera sin procesos complejos. La operatoria se encuentra disponible para clientes del Banco Provincia de lunes a viernes, entre las 6:00 y las 21:00.

Una de las principales ventajas de esta opción es la flexibilidad en los plazos y rendimientos. Los usuarios pueden elegir períodos de inversión que van desde los 30 hasta los 540 días, lo que permite adaptarse tanto a estrategias de corto como de largo plazo. En cuanto a la rentabilidad, las tasas de interés oscilan entre el 1,5% y el 5,5% anual, según el tiempo que los fondos permanezcan depositados.

cuenta dni Cuenta DNI Para acceder a esta herramienta, solo es necesario contar con una caja de ahorro en dólares con saldo disponible. Quienes aún no la tengan pueden abrirla directamente desde la aplicación de manera rápida y sin costo. Una vez habilitada la cuenta, la plataforma también permite comprar, vender y transferir dólares, consolidando a Cuenta DNI como una solución integral para administrar divisas y gestionar ahorros desde el celular.

Cómo se puede invertir en dólares con Cuenta DNI en 2026 Cuenta DNI incorporó en 2026 una nueva alternativa de inversión al permitir constituir plazos fijos en dólares directamente desde el celular. Esta opción se integra en un entorno digital simple e intuitivo, lo que facilita a los usuarios invertir sus ahorros en moneda extranjera de forma rápida y segura. La operatoria se encuentra disponible de lunes a viernes, entre las 6:00 y las 21:00, lo que amplía las posibilidades para gestionar las finanzas personales durante la jornada.

Uno de los principales atractivos de este producto es su flexibilidad. Los usuarios pueden elegir plazos de inversión que van desde los 30 hasta los 540 días, adaptándose a diferentes estrategias de ahorro. En cuanto a los rendimientos, el sistema ofrece tasas de interés que oscilan entre el 1,5% y el 5,5% anual, según el período seleccionado, lo que permite tanto a pequeños ahorristas como a inversores de mayor plazo encontrar una opción acorde a sus objetivos.

Cuenta DNI La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros. Banco Provincia Para acceder a esta herramienta es necesario contar con una caja de ahorro en dólares con fondos disponibles en Banco Provincia. Quienes aún no tengan una pueden abrirla desde la misma aplicación de forma rápida, simple y sin costos de mantenimiento. Una vez habilitada, la plataforma permite no solo constituir el plazo fijo, sino también comprar, vender y transferir dólares, convirtiendo al teléfono en una verdadera terminal financiera para administrar divisas con mayor comodidad Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026 Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras.

20% de descuento de lunes a viernes, con un tope semanal de $5.000, que se alcanza con $25.000 en compras. Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos, con un reintegro máximo de $8.000 por persona cada semana. Full YPF: 25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles.

25% de descuento todos los fines de semana en tiendas Full YPF participantes, con tope de $8.000 semanales. No incluye la carga de combustibles. Supermercados: Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio.

Promociones disponibles en distintas cadenas de toda la provincia, activas durante los siete días de la semana según condiciones de cada comercio. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales.

40% de ahorro diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un límite de $6.000 semanales. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio.

10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de la provincia, sin tope de reintegro y acumulable con la promoción de comercios de barrio. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en locales participantes, sin límite de reintegro y también acumulable con el beneficio de comercios de cercanía.