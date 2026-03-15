15 de marzo de 2026 Inicio
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Así es el plazo fijo en dólares que ofrece Banco Provincia a través de Cuenta DNI

Con estas funciones integradas, la app digital busca ofrecer un entorno donde los clientes puedan administrar sus ahorros desde un mismo lugar.

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¿Cómo es el plazo fijo en dólares que ofrece Banco Provincia a través de Cuenta DNI?

¿Cómo es el plazo fijo en dólares que ofrece Banco Provincia a través de Cuenta DNI?

  • El Banco de la Provincia de Buenos Aires incorporó una nueva opción de inversión en su billetera digital Cuenta DNI.
  • Los usuarios ahora pueden constituir plazos fijos en dólares directamente desde la aplicación.
  • La operación se realiza desde el celular, sin necesidad de ingresar al home banking ni ir a una sucursal.
  • Los plazos de inversión disponibles van desde 30 hasta 540 días.

Así es el plazo fijo en dólares que ofrece Banco Provincia a través de Cuenta DNI: la entidad bancaria amplió las funciones de su billetera digital e incorporó una nueva herramienta para los ahorristas.

Este instrumento financiero continúa siendo una opción frecuente para quienes buscan rendimientos previsibles.
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Esta opción permite invertir ahorros en moneda extranjera desde el celular, sin necesidad de ingresar al home banking ni acudir a una sucursal. La iniciativa busca sumar alternativas de inversión para los más de 10 millones de usuarios que utilizan la plataforma.

Estas ofertas forman parte de la estrategia bancaria para incentivar el uso de pagos digitales y facilitar el acceso a descuentos en compras cotidianas.

Cuenta DNI dolares

Cómo es el plazo fijo en dólares de Cuenta DNI

El nuevo sistema de inversión se encuentra disponible dentro de la sección “Invertir” de la aplicación. Desde allí, los usuarios pueden elegir la moneda del depósito —pesos o dólares— y definir el tiempo de la colocación. Al finalizar el plazo elegido, el sistema acredita automáticamente el capital invertido junto con los intereses generados en la caja de ahorro en dólares, sin que el usuario tenga que realizar trámites adicionales.

Entre las principales características del plazo fijo en dólares se destacan:

  • la posibilidad de invertir directamente desde el celular
  • plazos de inversión desde 30 hasta 540 días
  • tasas de interés que van del 1,5% al 5,5% anual, según el tiempo elegido
  • acreditación automática del capital más intereses al finalizar el plazo

Qué se necesita para invertir en dólares desde la app

Para utilizar esta herramienta de inversión es necesario cumplir algunos requisitos básicos:

  • ser mayor de 18 años
  • tener una caja de ahorro en dólares en el Banco de la Provincia de Buenos Aires
  • contar con fondos en esa cuenta al momento de constituir el depósito

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

Durante marzo de 2026, la billetera digital Cuenta DNI mantiene diferentes promociones y reintegros en comercios adheridos. Entre los beneficios más destacados se encuentran:

  • descuentos en comercios de barrio
  • promociones especiales en ferias y mercados
  • beneficios en supermercados seleccionados
  • reintegros en gastronomía y alimentos en determinados días
  • promociones especiales para jóvenes y adultos mayores
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