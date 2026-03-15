Con estas funciones integradas, la app digital busca ofrecer un entorno donde los clientes puedan administrar sus ahorros desde un mismo lugar.

¿Cómo es el plazo fijo en dólares que ofrece Banco Provincia a través de Cuenta DNI?

Así es el plazo fijo en dólares que ofrece Banco Provincia a través de Cuenta DNI : la entidad bancaria amplió las funciones de su billetera digital e incorporó una nueva herramienta para los ahorristas.

Esta opción permite invertir ahorros en moneda extranjera desde el celular , sin necesidad de ingresar al home banking ni acudir a una sucursal. La iniciativa busca sumar alternativas de inversión para los más de 10 millones de usuarios que utilizan la plataforma.

Estas ofertas forman parte de la estrategia bancaria para incentivar el uso de pagos digitales y facilitar el acceso a descuentos en compras cotidianas.

El nuevo sistema de inversión se encuentra disponible dentro de la sección “Invertir” de la aplicación. Desde allí, los usuarios pueden elegir la moneda del depósito —pesos o dólares— y definir el tiempo de la colocación. Al finalizar el plazo elegido, el sistema acredita automáticamente el capital invertido junto con los intereses generados en la caja de ahorro en dólares, sin que el usuario tenga que realizar trámites adicionales.

Entre las principales características del plazo fijo en dólares se destacan:

la posibilidad de invertir directamente desde el celular

plazos de inversión desde 30 hasta 540 días

tasas de interés que van del 1,5% al 5,5% anual, según el tiempo elegido

acreditación automática del capital más intereses al finalizar el plazo

Qué se necesita para invertir en dólares desde la app

Para utilizar esta herramienta de inversión es necesario cumplir algunos requisitos básicos:

ser mayor de 18 años

tener una caja de ahorro en dólares en el Banco de la Provincia de Buenos Aires

contar con fondos en esa cuenta al momento de constituir el depósito

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en marzo 2026

Durante marzo de 2026, la billetera digital Cuenta DNI mantiene diferentes promociones y reintegros en comercios adheridos. Entre los beneficios más destacados se encuentran: