Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.150.000 pesos a 30 días en mayo 2026

Elegir bien el canal puede mejorar el retorno mensual. Las diferencias a la hora del impacto de cada tasa afecta directamente cada resultado.

El plazo fijo continúa posicionándose como una de las alternativas más elegidas para quienes buscan preservar capital en pesos con una rentabilidad previsible. Durante mayo, depositar $1.150.000 a 30 días puede generar ganancias diferentes dependiendo del tipo de gestión seleccionada.

En un escenario inflacionario más moderado, este instrumento mantiene relevancia para ahorristas conservadores

Las operaciones electrónicas presentan una tasa superior respecto a las realizadas en sucursal

Las entidades financieras mantienen esquemas de tasas diferenciadas entre sucursal y canales digitales , lo que impacta directamente sobre el rendimiento final. Esta diferencia, aunque porcentualmente reducida, puede representar una mejora concreta para quienes priorizan potenciar beneficios.

Analizar cada opción disponible permite entender cómo pequeñas variaciones en las tasas pueden traducirse en mayores ingresos al vencimiento, especialmente en colocaciones de montos elevados.

Si el depósito de $1.150.000 se realiza en sucursal bancaria , en el Banco Nación por ejemplo, con una TNA del 18,00% y una TEA del 19,56%, los intereses obtenidos en 30 días alcanzan los $17.013,70. Al finalizar el período, el monto total asciende a $1.167.013,70.

Por otro lado, mediante canal electrónico, por su aplicación o home banking, donde la TNA sube al 18,50% y la TEA al 20,15%, los intereses generados llegan a $17.486,30. Esto eleva el total acreditado a $1.167.486,30.

La modalidad digital ofrece así una ganancia adicional frente a la operación tradicional, afianzándose como la alternativa más favorable para optimizar el rendimiento mensual.

Banco Nación Barcex

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones inflacionarias más moderadas, cercanas al 2 o 3% mensual, los plazos fijos logran sostener una posición relativamente equilibrada en términos reales. En particular, las opciones electrónicas muestran una mejor capacidad para enfrentar el ritmo de aumento de precios en el corto plazo.

Aunque el margen puede resultar limitado, la renovación periódica del capital junto con los intereses permite mantener una evolución que se puede acumular de forma más favorable. Seguir de cerca las modificaciones en las tasas y ajustar decisiones financieras continúa siendo fundamental para resguardar el poder adquisitivo.