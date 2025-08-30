30 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cuánto se paga por el monotributo de ARCA en septiembre 2025

El organismo fiscal conservará los valores vigentes en agosto hasta finales de enero de 2026, dado que la actualización se realiza cada seis meses.

Por
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

 

Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos valores de ingresos para las distintas categorías del régimen de monotributo, que entrarán en vigencia a partir de septiembre de este año. Esta actualización resulta clave para los contribuyentes, ya que define los límites de facturación que determinan la permanencia en cada categoría del sistema simplificado.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  
Te puede interesar:

Buena noticia: este grupo de monotributistas de ARCA no pagará en septiembre 2025 cumpliendo ciertos requisitos

Como consecuencia de esta medida, los montos que los monotributistas deben abonar mensualmente para permanecer en el régimen también sufrirán modificaciones. El ajuste en las cuotas responde al cambio en los topes de ingresos, lo que obliga a los contribuyentes a revisar su situación particular. Resulta esencial que cada persona controle sus ingresos para no superar los nuevos límites y evitar una eventual recategorización o exclusión.

La actualización de ingresos y cuotas constituye una medida periódica destinada a mantener la equidad y la operatividad del monotributo. La ARCA recomienda a los contribuyentes mantenerse atentos a estas modificaciones para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y continuar accediendo a los beneficios de este régimen simplificado, pensado para acompañar a pequeños emprendedores y profesionales en su formalización.

ARCA

Cuánto cuesta la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

La base de este aumento se fundamenta en la inflación acumulada durante el primer semestre del año. La ARCA confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la primera mitad de 2025 alcanzó un 15,4%. Este es el porcentaje exacto que se aplicará a todas las escalas del monotributo, afectando directamente la cuota mensual que cada contribuyente debe abonar.

El incremento del 15,4% entrará en vigencia en septiembre de 2025 y se mantendrá sin cambios hasta finales de enero de 2026. Esto proporciona a los monotributistas un período de estabilidad para planificar sus finanzas, sabiendo con antelación cuál será el monto de sus obligaciones fiscales durante los próximos meses.

En resumen, a partir de septiembre de este año, los contribuyentes del monotributo deberán ajustar sus presupuestos para afrontar el nuevo costo de sus cuotas. Este aumento del 15,4% refleja la inflación del semestre anterior y se mantendrá fijo durante los próximos cinco meses, brindando certidumbre en las obligaciones tributarias hasta el siguiente ajuste.

Monotributo
Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Como el aumento también afectó a las cuotas, estos serán los costos de las mismas, según la categoría y con la sumatoria de cada parámetro:

Categoría A

  • Impuesto integrado: $4.182,60
  • Aporte previsional: $13.663,17
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

  • Impuesto integrado: $7.946,95
  • Aporte previsional: $15.029,49
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

  • Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $16.532,44
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes
Monotributo
Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

Categoría D

  • Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $18.185,68
  • Obra social: $22.864,90
  • Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

  • Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $20.004,25
  • Obra social: $27.884,02
  • Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

  • Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $22.004,67
  • Obra social: $32.066,63
  • Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.
Monotributo
Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

Categoría G

  • Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $30.806,54
  • Obra social: $34.576,19
  • Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

  • Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $43.129,16
  • Obra social: $41.547,19
  • Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

  • Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $60.380,82
  • Obra social: $51.306,61
  • Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.
Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

Categoría J

  • Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $84.533,15
  • Obra social: $57.580,51
  • Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K

  • Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $118.346,41
  • Obra social: $65.806,30
  • Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

Qué cambio implementó ARCA para las compras de productos particulares en Chile

Qué trámite debés hacer en ARCA si hacés compras en SHEIN.

Si compras en SHEIN este es el trámite clave que debés hacer en ARCA

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuáles serán las escalas del monotributo de ARCA para septiembre 2025

ARCA informó novedades que ponen en alerta a miles de contribuyentes del Monotributo

Confirmado: a qué monotributistas ARCA les dará de baja la cuenta y las tarjetas de crédito en septiembre 2025

ARCA amplió y flexibilizó el plazo para computar la percepción del IVA

ARCA amplió y flexibilizó el plazo para computar la percepción del IVA: todos los cambios

Conocé las últimas novedades de ARCA para los monotributistas.

Esta es la decisión clave que tomó ARCA para los monotributistas y que todos deben saber

Rating Cero

¿Qué cantante confesó ser muy religoso?

Qué famoso cantante reveló que quiere ser sacerdote a los 60 años

Katia se accidentó con su moto.

Una exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de tránsito: "Esperando en el hospital"

La Monja 1, ya está disponible en Netflix y podés disfrutarla en agosto 2025 ya que está siendo tendencia.
play

La Monja es la película de terror que es de lo más visto en Netflix: de qué se trata

Una película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix.
play

Esta película animada con un monstruo que llega a ser un buen amigo es furor en Netflix: de cuál se trata

Los nuevos personajes de la película de Marvel Spider Man 4.

Cuáles son todos los personajes de Marvel confirmados para Spider-Man: Brand New Day

El look con el que Fulop brilló en las redes.

El espectacular look de Catherine Fulop: escote y total black

últimas noticias

El secreto está en la moderación y en saber detectar las señales de alerta que envían las uñas.

Para cuidar la piel: una dermatóloga reveló el tiempo ideal para mantener la manicura semipermanente

Hace 11 minutos
La elección correcta del producto es clave para conseguir un resultado eficaz y seguro.

Esta experta en limpieza reveló el truco para quitar todas las manchas del piso: "Limpia y seca súper rápido"

Hace 13 minutos
El relato de la novia generó miles de reacciones en redes sociales.

Viajó a Brasil, sintió una molestia en el pie y el médico le reveló lo peor: qué tenía

Hace 15 minutos
¿Hablar sin trabarte? La Luna en Sagitario del 31 de agosto trae el ritual perfecto.

¿Hablar sin trabarte? La Luna en Sagitario del 31 de agosto trae el ritual perfecto

Hace 17 minutos
Conocé las formas de reciclar y hacer juguetes únicos para los más pequeños

Estas son las mejores ideas para reciclar elementos perdidos de tu casa y generar juguetes para los niños

Hace 17 minutos