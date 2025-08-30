Cuánto se paga por el monotributo de ARCA en septiembre 2025 El organismo fiscal conservará los valores vigentes en agosto hasta finales de enero de 2026, dado que la actualización se realiza cada seis meses. Por







La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los nuevos valores de ingresos para las distintas categorías del régimen de monotributo, que entrarán en vigencia a partir de septiembre de este año. Esta actualización resulta clave para los contribuyentes, ya que define los límites de facturación que determinan la permanencia en cada categoría del sistema simplificado.

Como consecuencia de esta medida, los montos que los monotributistas deben abonar mensualmente para permanecer en el régimen también sufrirán modificaciones. El ajuste en las cuotas responde al cambio en los topes de ingresos, lo que obliga a los contribuyentes a revisar su situación particular. Resulta esencial que cada persona controle sus ingresos para no superar los nuevos límites y evitar una eventual recategorización o exclusión.

La actualización de ingresos y cuotas constituye una medida periódica destinada a mantener la equidad y la operatividad del monotributo. La ARCA recomienda a los contribuyentes mantenerse atentos a estas modificaciones para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y continuar accediendo a los beneficios de este régimen simplificado, pensado para acompañar a pequeños emprendedores y profesionales en su formalización.

ARCA Cuánto cuesta la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025 La base de este aumento se fundamenta en la inflación acumulada durante el primer semestre del año. La ARCA confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la primera mitad de 2025 alcanzó un 15,4%. Este es el porcentaje exacto que se aplicará a todas las escalas del monotributo, afectando directamente la cuota mensual que cada contribuyente debe abonar.

El incremento del 15,4% entrará en vigencia en septiembre de 2025 y se mantendrá sin cambios hasta finales de enero de 2026. Esto proporciona a los monotributistas un período de estabilidad para planificar sus finanzas, sabiendo con antelación cuál será el monto de sus obligaciones fiscales durante los próximos meses.