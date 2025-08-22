22 de agosto de 2025 Inicio
Buena noticia: este grupo de monotributistas de ARCA no pagará en septiembre 2025 cumpliendo ciertos requisitos

La agencia de recaudación informó que en agosto determinados contribuyentes quedarán exceptuados del pago del monotributo.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

 

ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una medida destinada a los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocido como monotributo. El organismo dispuso que estos contribuyentes podrán quedar exentos del pago de un impuesto, con la finalidad de brindar un alivio fiscal en un contexto económico complejo.

ARCA informó lo que sucederá a aquellos monotributistas que no hayan hecho este trámite.
La iniciativa se puso en marcha con el propósito de reducir la presión económica que enfrentan los pequeños contribuyentes. Al eximir del pago a los monotributistas, ARCA busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y promover la continuidad de la actividad de este sector considerado fundamental para la economía.

Por otra parte, la agencia informó que ya están disponibles las escalas correspondientes a agosto. Esto brinda a los contribuyentes la posibilidad de conocer los nuevos valores y ajustar sus pagos en consecuencia, garantizando una correcta adhesión al régimen simplificado. La combinación de la exención impositiva y la actualización de las escalas se presenta como un marco más claro y favorable para los monotributistas.

ARCA
Qué monotributistas no pagarán el impuesto en ARCA en septiembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó la Resolución 5546/2024, mediante la cual anunció una medida destinada a los monotributistas. Quienes se dedican al alquiler de inmuebles podrán acceder a un trámite especial para quedar exentos del pago del impuesto, con el objetivo de reducir la carga fiscal de este sector.

Para acceder al beneficio, los monotributistas deben cumplir con tres condiciones principales. En primer lugar, es necesario estar inscripto en el Régimen Simplificado con un máximo de dos inmuebles en alquiler. Además, no se permite estar registrado en ninguna otra actividad dentro del monotributo. Por último, los contratos de locación deben encontrarse correctamente declarados en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).

La exención comenzará a regir en septiembre de 2025 y representa una oportunidad importante para los propietarios que trabajan bajo este régimen. La medida busca simplificar sus obligaciones fiscales y al mismo tiempo fortalecer la transparencia en el registro de los contratos de alquiler. Al cumplir con los requisitos fijados, los beneficiarios podrán contar con un alivio económico significativo.

Monotributo
La obligación de registrar los contratos en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI) constituye un punto clave dentro de la estrategia del organismo. Con esta disposición, ARCA busca impulsar la formalización del mercado de alquileres, brindando mayor transparencia y seguridad jurídica tanto a propietarios como a inquilinos. Al inscribir los acuerdos, se limita la informalidad y se asegura que cada transacción respete la normativa vigente.

Para acceder a la exención, los contribuyentes deberán completar un trámite específico ante ARCA. El procedimiento se llevará a cabo a través de la plataforma digital del organismo, donde se solicitará la documentación que confirme el cumplimiento de los tres requisitos exigidos. El sistema en línea apunta a simplificar el proceso y a evitar gestiones presenciales, permitiendo un acceso más ágil al beneficio.

En definitiva, esta resolución representa un avance importante hacia la simplificación fiscal de los pequeños contribuyentes. El organismo no solo busca reducir la carga impositiva, sino también actualizar y formalizar los mecanismos de recaudación. Al vincular el beneficio con la regularización de los contratos, ARCA impulsa un modelo más equitativo y ordenado en el ámbito de los alquileres.

ARCA
Cuáles son las escalas del monotributo para septiembre 2025

ARCA modificó los límites de ingreso para las distintas categorías. Estos son los valores a partir de ahora:

  • Categoría A: $ 8.992.597,87 anuales
  • Categoría B: $ 13.175.201,52 anuales
  • Categoría C: $ 18.473.166,15 anuales
  • Categoría D: $ 22.934.610,05 anuales
  • Categoría E: $ 26.977.793,60 anuales
  • Categoría F: $ 33.809.379,57 anuales
  • Categoría G: $ 40.431.835,35 anuales
  • Categoría H: $ 61.344.853,64 anuales
  • Categoría I: $ 68.664.410,05 anuales
  • Categoría J: $ 78.632.948,76 anuales
  • Categoría K: $ 94.805.682,90 anuales
