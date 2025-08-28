Confirmado: a qué monotributistas ARCA les dará de baja la cuenta y las tarjetas de crédito en septiembre 2025

El régimen simplificado conocido como Monotributo atraviesa un nuevo hito regulatorio para el mes de septiembre de 2025, cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará un cambio con impacto directo en los contribuyentes más pequeños del país.
La disposición marca un precedente en la relación entre el régimen simplificado y las entidades financieras, ya que se vincula con el acceso a herramientas de uso cotidiano como las cuentas y las tarjetas. De esta manera, el organismo busca ajustar los controles sobre un segmento específico de contribuyentes.
A qué contribuyentes les cancelarán las cuentas y las tarjetas en septiembre 2025 según ARCA
La Comunicación 8144/2024 autoriza al organismo a suspender cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales de contribuyentes con irregularidades. Para definir a un contribuyente como “no confiable”, ARCA estableció cuatro criterios específicos:
Cuando se detectan estas situaciones, las entidades financieras reciben la instrucción de bloquear de inmediato todas las operaciones asociadas al CUIT del contribuyente, lo que incluye la suspensión de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales.
Cómo saber si estoy como irregular para ARCA
Los contribuyentes pueden consultar su situación fiscal a través del sitio web oficial de ARCA, en la sección “Estado administrativo del CUIT”. Allí el sistema indica si el contribuyente aparece en alguna lista de vigilancia o si tiene restricciones para operar con medios de pago.
Para regularizar la situación, es necesario presentar la documentación solicitada de manera digital y aguardar la evaluación del organismo. ARCA comunica el resultado de la revisión mediante el domicilio fiscal electrónico. Una vez que el contribuyente cumpla con los requisitos y entregue los respaldos necesarios, el organismo procederá a reactivar las cuentas, tarjetas y billeteras bloqueadas.