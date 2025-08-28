Confirmado: a qué monotributistas ARCA les dará de baja la cuenta y las tarjetas de crédito en septiembre 2025

La decisión involucra cambios en los servicios financieros asociados a estos contribuyentes y generó preocupación en distintos sectores.

El régimen simplificado conocido como Monotributo atraviesa un nuevo hito regulatorio para el mes de septiembre de 2025 , cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) implementará un cambio con impacto directo en los contribuyentes más pequeños del país.

La disposición marca un precedente en la relación entre el régimen simplificado y las entidades financieras , ya que se vincula con el acceso a herramientas de uso cotidiano como las cuentas y las tarjetas . De esta manera, el organismo busca ajustar los controles sobre un segmento específico de contribuyentes.

La Comunicación 8144/2024 autoriza al organismo a suspender cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales de contribuyentes con irregularidades. Para definir a un contribuyente como “no confiable”, ARCA estableció cuatro criterios específicos :

Cuando se detectan estas situaciones, las entidades financieras reciben la instrucción de bloquear de inmediato todas las operaciones asociadas al CUIT del contribuyente , lo que incluye la suspensión de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

Cómo saber si estoy como irregular para ARCA

Los contribuyentes pueden consultar su situación fiscal a través del sitio web oficial de ARCA, en la sección “Estado administrativo del CUIT”. Allí el sistema indica si el contribuyente aparece en alguna lista de vigilancia o si tiene restricciones para operar con medios de pago.

Para regularizar la situación, es necesario presentar la documentación solicitada de manera digital y aguardar la evaluación del organismo. ARCA comunica el resultado de la revisión mediante el domicilio fiscal electrónico. Una vez que el contribuyente cumpla con los requisitos y entregue los respaldos necesarios, el organismo procederá a reactivar las cuentas, tarjetas y billeteras bloqueadas.