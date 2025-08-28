28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Confirmado: a qué monotributistas ARCA les dará de baja la cuenta y las tarjetas de crédito en septiembre 2025

La decisión involucra cambios en los servicios financieros asociados a estos contribuyentes y generó preocupación en distintos sectores.

Por
ARCA informó novedades que ponen en alerta a miles de contribuyentes del Monotributo

ARCA informó novedades que ponen en alerta a miles de contribuyentes del Monotributo

Pexels

El régimen simplificado conocido como Monotributo atraviesa un nuevo hito regulatorio para el mes de septiembre de 2025, cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará un cambio con impacto directo en los contribuyentes más pequeños del país.

ARCA amplió y flexibilizó el plazo para computar la percepción del IVA
Te puede interesar:

ARCA amplió y flexibilizó el plazo para computar la percepción del IVA: todos los cambios

La disposición marca un precedente en la relación entre el régimen simplificado y las entidades financieras, ya que se vincula con el acceso a herramientas de uso cotidiano como las cuentas y las tarjetas. De esta manera, el organismo busca ajustar los controles sobre un segmento específico de contribuyentes.

A qué contribuyentes les cancelarán las cuentas y las tarjetas en septiembre 2025 según ARCA

Transferencia Bancaria
El titular de ARCA dio a conocer los nuevos límites para las transferencias, diferenciando entre personas físicas y jurídicas.

El titular de ARCA dio a conocer los nuevos límites para las transferencias, diferenciando entre personas físicas y jurídicas.

La Comunicación 8144/2024 autoriza al organismo a suspender cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales de contribuyentes con irregularidades. Para definir a un contribuyente como “no confiable”, ARCA estableció cuatro criterios específicos:

  1. Declaraciones impositivas incompletas o con inconsistencias.

  2. Movimientos de dinero sin justificación clara.

  3. Falta de documentación que respalde las operaciones realizadas.

  4. Incompatibilidad entre las actividades económicas declaradas y los ingresos reportados.

Cuando se detectan estas situaciones, las entidades financieras reciben la instrucción de bloquear de inmediato todas las operaciones asociadas al CUIT del contribuyente, lo que incluye la suspensión de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

Cómo saber si estoy como irregular para ARCA

Los contribuyentes pueden consultar su situación fiscal a través del sitio web oficial de ARCA, en la sección “Estado administrativo del CUIT”. Allí el sistema indica si el contribuyente aparece en alguna lista de vigilancia o si tiene restricciones para operar con medios de pago.

Para regularizar la situación, es necesario presentar la documentación solicitada de manera digital y aguardar la evaluación del organismo. ARCA comunica el resultado de la revisión mediante el domicilio fiscal electrónico. Una vez que el contribuyente cumpla con los requisitos y entregue los respaldos necesarios, el organismo procederá a reactivar las cuentas, tarjetas y billeteras bloqueadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé las últimas novedades de ARCA para los monotributistas.

Esta es la decisión clave que tomó ARCA para los monotributistas y que todos deben saber

En CABA, se establece la recategorización del Monotributo en otra fecha

Si sos monotributista de ARCA debés recategorizarte: hasta cuándo tenés tiempo en agosto 2025

Conocé hasta cuándo se puede hacer este trámite en ARCA

Este monotributo de ARCA tiene vigente la recategorización hasta fines de agosto 2025: por qué sucede esto

Qué trámite debés hacer en ARCA si hacés compras en SHEIN.

Si compras en SHEIN este es el trámite clave que debés hacer en ARCA

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

Qué cambio implementó ARCA para las compras de productos particulares en Chile

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.  

Buena noticia: este grupo de monotributistas de ARCA no pagará en septiembre 2025 cumpliendo ciertos requisitos

Rating Cero

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Con un estilo audaz y opiniones firmes sobre la infidelidad, Emilia Attias volvió a captar la atención mediática y reforzó su rol como referente.

Emilia Attias se robó todas las miradas con un espectacular look total black: "Unas nocturnas"

Preocupa el veloz deterioro de la salud del actor. 

Bruce Willis ya no vive con su familia: su esposa reveló la dura verdad sobre el deterioro de su salud

Estas obras abordan romances transgresores y encuentros que desafían límites convencionales.

Las mejores 10 películas y series de Netflix subidas de tono: imágenes prohibidas

Llegó a Netflix un film de terror que no te dejará dormir. 
play

Esta película de terror del 2018 llegó a Netflix y está otra vez entre lo más visto: fue furor en cines

El paso del tiempo y los tratamientos estéticos dejaron huella en Lindsay Lohan, quien pasó de ser un ícono juvenil de Hollywood a mostrar una transformación física que generó debate entre sus seguidores y la prensa internacional.

La impresionante transformación de Lindsay Lohan: pocos recuerdan cómo se veía antes

últimas noticias

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

Hace 21 minutos
El Gobierno fijó qué pasará con los feriados que caigan sábado o domingo.

Qué fines de semana de 2026 se convertirán en largos gracias al nuevo decreto

Hace 29 minutos
Javier Milei brindará un discurso ante empresarios. 

Milei dará un discurso ante empresarios en medio de la polémica por las coimas

Hace 36 minutos
El transporte público de pasajeros será gratuito en la provincia de Buenos Aires en los domingos de elecciones.

Buenos Aires: habrá transporte público gratis en las elecciones provinciales y nacionales

Hace 43 minutos
Este jugador es una de las figuras del Manchester City.

Insólito: es jugador de Manchester City y fue detenido por robar un celular en un boliche

Hace 44 minutos