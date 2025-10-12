IR A
Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos juntos por primera vez después de su divorcio: cuál fue el motivo

La pareja, que protagonizó una historia mediática durante años, vuelve a aparecer junta ante el ojo público.

La reconocida cantante y su ex pareja fueron vistos en una alfombra roja tras su separación

El mundo del espectáculo sigue de cerca cada movimiento de las grandes celebridades, y esta semana Jennifer Lopez y Ben Affleck se convirtieron en el centro de todas las miradas: fueron vistos juntos en una alfombra roja. Este tipo de encuentros suele despertar interés no solo por la relación personal de los protagonistas, sino también por las repercusiones que puede tener en su vida profesional y mediática.

son conocidos por todo el mundo, estan divorciados pero sorprendieron apareciendo juntos en una alfombra roja: quienes son
El reencuentro de estas figuras icónicas vuelve a poner en evidencia cómo la vida privada de los famosos puede convertirse rápidamente en noticia global. Entre teorías, comentarios y análisis, la atención se centra en descubrir el contexto y el motivo detrás de este esperado encuentro.

Por qué Jennifer Lopez y Ben Affleck compartieron una alfombra roja tras su divorcio

Jennifer Lopez y Ben Affleck se mostraron juntos públicamente en la alfombra roja de la premiere de Kiss of the Spider Woman en Nueva York, siendo esta la primera aparición de la pareja ante las cámaras desde que formalizaron su divorcio en enero de este año.

Durante el evento, ambos se comportaron de manera cordial, con Lopez conversando y sonriendo hacia Affleck mientras él se acercaba a su oído. Para la ocasión, la cantante lució un vestido marrón con motivos florales y transparencias negras, mientras que Affleck eligió un traje azul marino.

La relación de ambos con la película también tiene un aspecto profesional: Jennifer Lopez protagoniza la cinta y ejerce como productora ejecutiva, mientras que Affleck participa como productor a través de su compañía Artist Equity. Kiss of the Spider Woman tiene previsto su estreno en cines de Estados Unidos el 10 de octubre.

