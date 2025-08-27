27 de agosto de 2025 Inicio
ARCA amplió y flexibilizó el plazo para computar la percepción del IVA: todos los cambios

La medida se oficializó por medio de la resolución 5750/25, publicada este miércoles en el Boletín Oficial y entrará en vigencia a partir del 1° de septiembre de 2025.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este miércoles los cambios aplicados para que los contribuyentes computen la percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Lo hizo por medio de la resolución 5750/25, publicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia a partir del 1° de septiembre de 2025.

Esta es la decisión clave que tomó ARCA para los monotributistas y que todos deben saber

La flexibilización y ampliación de los plazos se concretó a partir de planteos realizados por entidades representativas del sector privado sobre las dificultades que presentan algunos procesos internos de registración y validación documental para cumplir con los plazos vigentes.

El principal cambio aplicado por ARCA para computar la percepción del IVA consiste en que, a partir del 1 de septiembre, en vez de aplicarlas en el mes en que las reciben, los contribuyentes también podrán hacerlo en cualquiera de los cinco períodos fiscales inmediatos siguientes.

Dicho cambio impacta directamente en el nuevo sistema integral y asistido de determinación del IVA, denominado “Portal IVA”, que ARCA había implementado a través de la resolución general 5705.

Todas las modificaciones implementadas por ARCA desde el 1 de septiembre

  • Plazo para computar percepciones: En el período fiscal en que fueron practicadas o en alguno de los cinco períodos siguientes.
  • Excepción – Cómputo retroactivo: Permitido solo por excepción: en el período inmediato anterior, si la operación ocurrió en ese período y la percepción se practicó antes del vencimiento.
  • Saldo a favor del contribuyente: Si hay saldo a favor, se considera ingreso directo y puede aplicarse según el art. 24 de la Ley de IVA.
  • Alcance de la medida: Aplica a todas las percepciones de los regímenes de las RG modifi cadas (1603, 2126, 2408, etc.).
