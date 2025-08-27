ARCA amplió y flexibilizó el plazo para computar la percepción del IVA: todos los cambios

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este miércoles los cambios aplicados para que los contribuyentes computen la percepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Lo hizo por medio de la resolución 5750/25, publicada en el Boletín Oficial y entrará en vigencia a partir del 1° de septiembre de 2025.
La flexibilización y ampliación de los plazos se concretó a partir de planteos realizados por entidades representativas del sector privado sobre las dificultades que presentan algunos procesos internos de registración y validación documental para cumplir con los plazos vigentes.
El principal cambio aplicado por ARCA para computar la percepción del IVA consiste en que, a partir del 1 de septiembre, en vez de aplicarlas en el mes en que las reciben, los contribuyentes también podrán hacerlo en cualquiera de los cinco períodos fiscales inmediatos siguientes.
Dicho cambio impacta directamente en el nuevo sistema integral y asistido de determinación del IVA, denominado “Portal IVA”, que ARCA había implementado a través de la resolución general 5705.