Si hacés estos movimientos, ARCA podrá investigarte: cuáles son

Si el operativo resulta exitoso, podría transformarse en una política de control permanente, semejante a la que ARCA implementa a nivel nacional.

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave

ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) activó un operativo especial que se enfocará en los próximos meses en los monotributistas que registren movimientos económicos fuera de lo habitual. El objetivo principal del organismo consiste en detectar inconsistencias fiscales y descubrir a quienes utilizan el régimen simplificado como una fachada para manejar ingresos que exceden los límites legales.

ARCA confirmó cuáles serán los valores de las categorías del Monotributo
Cuáles son los montos del monotributo de ARCA en octubre 2025: categorías y topes de facturación

El anuncio ya generó preocupación entre numerosos contribuyentes, quienes temen posibles repercusiones ante el nuevo control. ARCA realizará cruces de datos con bancos y empresas de servicios para identificar irregularidades, aumentando la posibilidad de que se descubran movimientos financieros sospechosos o no declarados.

Además, la medida podría derivar en recategorizaciones automáticas y sanciones económicas para quienes incumplan las normas vigentes. El operativo busca garantizar un mayor control sobre los ingresos de los monotributistas y prevenir el uso indebido del régimen simplificado como herramienta para evadir responsabilidades fiscales.

Monotributo
Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

Cuáles son los movimientos de los monotributistas que ARCA puede investigar

El foco principal de las investigaciones recae sobre los movimientos económicos y financieros que no se corresponden con la facturación o la categoría declarada. El organismo busca detectar contribuyentes que operen como empresas encubiertas dentro del régimen simplificado, poniendo especial atención en las inconsistencias que revelen ingresos o niveles de actividad superiores a los establecidos por el Monotributo.

El método más sólido de control de ARCA se basa en el cruce de información proveniente de entidades financieras y billeteras virtuales. Los bancos y plataformas como Mercado Pago están obligados a informar al organismo las operaciones que superen determinados límites, lo que activa las alertas del sistema. Entre los movimientos revisados se incluyen las acreditaciones bancarias, los depósitos mensuales, los saldos finales en cuentas y billeteras virtuales, y el total de consumos realizados con tarjetas de débito. Las transferencias de dinero que exceden los montos permitidos son especialmente monitoreadas, ya que un flujo constante y elevado de fondos puede indicar una actividad económica mayor a la declarada.

Además del análisis de movimientos financieros, ARCA evalúa diversos indicadores de capacidad económica que deben ser coherentes con la categoría del contribuyente. El consumo de servicios públicos, como electricidad, gas o agua, sirve como parámetro para estimar el nivel de actividad o el tamaño de los locales comerciales. También se contrastan los datos sobre adquisición de bienes, como automotores o inmuebles, junto con las declaraciones patrimoniales. Si se detectan inconsistencias entre los gastos y los ingresos declarados, el organismo puede iniciar una fiscalización, requerir explicaciones o incluso recategorizar de oficio al monotributista y excluirlo del régimen simplificado.

Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Qué información puede pedirte ARCA

En caso de iniciarse una inspección, el organismo exigirá toda la documentación que respalde los ingresos, egresos y el patrimonio declarado. Entre los documentos requeridos se incluyen facturas de venta y compra, extractos bancarios y de billeteras virtuales, además de los comprobantes de pago de impuestos y cargas sociales. El propósito es confirmar que la actividad económica y los movimientos financieros se correspondan con la categoría impositiva en la que el contribuyente está inscripto.

Cuando ARCA emite una intimación, el contribuyente debe presentar la documentación que justifique la procedencia y legalidad de los fondos observados. Si se registran transferencias o depósitos que superan los límites de la categoría fiscal, la agencia puede requerir contratos de préstamo, declaraciones de herencia o certificados emitidos por un contador que acrediten el origen de los montos. En el caso de trabajadores en relación de dependencia, se solicitan recibos de sueldo, mientras que los autónomos deben presentar toda su facturación y registros contables. Este proceso busca garantizar la transparencia y trazabilidad de los movimientos económicos.

Además de la información sobre ingresos y egresos, ARCA puede requerir documentación vinculada al patrimonio del contribuyente para evaluar su capacidad económica real. Esto incluye títulos de propiedad de inmuebles, automotores y embarcaciones, así como comprobantes de gastos significativos que no concuerden con los ingresos declarados, como cuotas de colegios o consumos elevados de servicios públicos. En definitiva, el organismo puede solicitar cualquier tipo de evidencia que le permita conformar un perfil completo del contribuyente y determinar si su nivel de gasto y patrimonio es coherente con lo informado al fisco.

Monotributo
Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales

