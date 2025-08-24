Si compras en SHEIN este es el trámite clave que debés hacer en ARCA

Los pedidos de la tienda online, sujetos a límites de valor, peso y cantidad, pueden arribar en menos de tres semanas siempre que se respeten los requisitos establecidos por el organismo aduanero.

En octubre del año pasado, el Gobierno Nacional decidió reemplazar la AFIP por la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), según lo establecido en el Decreto 953/2024. Este cambio buscó modernizar y optimizar la administración tributaria del país. ARCA asumió todas las responsabilidades y funciones de su predecesora, incluyendo la recaudación de impuestos, la fiscalización del comercio exterior y la supervisión del cumplimiento de las obligaciones impositivas, aduaneras y previsionales.

Uno de los aspectos en los que el nuevo organismo puso mayor énfasis fue en la clarificación de los procedimientos para las compras internacionales realizadas por particulares. Esto cobra relevancia en un contexto donde el consumo mediante plataformas en línea creció de manera exponencial. El objetivo de ARCA es fijar reglas claras para que los consumidores sepan cómo proceder al adquirir productos del extranjero y qué esperar en relación con trámites y aranceles.

Dentro de este marco regulatorio, una de las plataformas que recibió más atención fue SHEIN. Este sitio de origen chino alcanzó gran popularidad entre los consumidores argentinos gracias a su propuesta de precios accesibles, su amplia oferta de ropa de moda y un sistema de envíos que, pese a la distancia, se percibe como relativamente eficiente. El foco de ARCA en este tipo de compras masivas responde a la necesidad de controlar el flujo de mercancías y garantizar el cumplimiento de las normativas aduaneras en un mercado cada vez más digital.

Con las nuevas regulaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el proceso de compras internacionales cambió y en muchos aspectos se volvió más simple. Para los envíos gestionados mediante servicios de mensajería privada, el trámite aduanero resulta ágil, ya que el comprador no necesita presentar una declaración jurada, lo que elimina una de las principales barreras burocráticas y facilita la llegada de los productos.

Existe, sin embargo, una excepción importante que los compradores deben considerar . Cuando el paquete llega a través de Correo Argentino, el procedimiento es distinto y requiere una acción adicional por parte del cliente. Este paso extra resulta esencial para que la operación se complete correctamente y para evitar que futuros envíos sufran demoras o bloqueos innecesarios.

El paso adicional consiste en un trámite en línea. Una vez que el paquete ingresa al país mediante Correo Argentino, el comprador debe acceder a la página oficial de ARCA, iniciar sesión con su CUIT y Clave Fiscal, y entrar al servicio denominado “Envíos Postales Internacionales”. Allí se habilita el procedimiento necesario para completar la gestión.

Shein Shein

Dentro del sistema, el usuario debe confirmar la recepción del pedido. Este requisito no implica controles aduaneros adicionales ni revisiones exhaustivas sobre el contenido del paquete. Se trata únicamente de una formalidad administrativa que permite registrar de manera oficial que el producto fue entregado al destinatario.

La confirmación debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la entrega. No cumplir con este plazo puede traer consecuencias negativas, ya que el sistema de ARCA podría registrar una inconsistencia que afecte futuros pedidos. Por eso, completar este paso dentro del tiempo establecido resulta fundamental para mantener la fluidez en el proceso de compras.

ARCA Además, la implementación de parámetros verificables facilita la detección de inconsistencias o irregularidades en los informes presentados Pexels

En caso de omitir la confirmación, el comprador corre el riesgo de que sus próximas adquisiciones en el exterior sufran retrasos o incluso bloqueos. ARCA utiliza esta verificación como un mecanismo de control que garantiza un seguimiento ordenado del flujo de mercancías internacionales, por lo que la falta de cumplimiento se considera una irregularidad dentro del sistema.

En definitiva, aunque se trata de un trámite sencillo, su realización es indispensable. Confirmar la recepción de los envíos gestionados por Correo Argentino no solo asegura la correcta finalización del pedido actual, sino que también permite al comprador seguir accediendo sin inconvenientes a plataformas internacionales como SHEIN y mantener la continuidad de sus compras en el futuro.