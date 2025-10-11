11 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

De qué se trata el Monotributo Promovido de ARCA y cómo anotarse

Iniciativas como estas fomentan la inclusión económica, estimulan el trabajo independiente y fortalecen el tejido productivo local, generando más oportunidades y crecimiento sostenible.

Por
¿Qué es el Monotributo Promovido de ARCA?.

¿Qué es el Monotributo Promovido de ARCA?.

El régimen de trabajo independiente es una modalidad especial dentro del monotributo argentino pensada para que quienes están iniciando una actividad independiente. ¿Qué es el Monotributo Promovido de ARCA?

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.
Te puede interesar:

Si hacés estos movimientos, ARCA podrá investigarte: cuáles son

El régimen económico fue diseñado para acompañar a quienes inician una actividad independiente, ofreciendo una serie de facilidades económicas y administrativas que lo convierten en una excelente opción de formalización. Uno de los principales beneficios es la exención del impuesto integrado del monotributo, lo que significa que las personas inscriptas en esta modalidad no deben pagar ese componente impositivo mensual, aliviando significativamente la carga fiscal durante los primeros años de actividad.

Es clave que se impulsen este tipo de acciones, especialmente pensadas para emprendedores y pequeños empresarios, ya que les permiten formalizar sus actividades sin ahogarse en cargas impositivas ni trámites complejos.

arca

Qué es el Monotributo Promovido de ARCA

Es una puerta de entrada formal para quienes empiezan, con costos moderados y algunas facilidades, siempre que cumplan los requisitos específicos.

  • Está orientado a personas que realizan una sola actividad independiente y que esta sea su única fuente de ingresos, salvo algunos ingresos permitidos (como de planes sociales). No se permite que tengan un local comercial o establecimiento estable.
  • No pueden actuar como empleadores (no tener personal bajo su cargo).
  • En el caso de actividades de locación o prestación de servicios, hay restricciones: no más de 6 operaciones con el mismo sujeto al año, ni que cada operación supere ciertos montos límite.
  • En cuanto al costo: durante los primeros 36 meses tras adherirse al régimen, se paga una “cuota de inclusión social” equivalente al 1 % de los ingresos brutos mensuales (con ciertos topes). Luego de esos 36 meses, el porcentaje sube (por ejemplo, al 2,5 %)
  • La cuota da acceso a algunos beneficios previsionales: la cuota se toma como aporte para la jubilación, y los meses abonados permiten generar derechos de cobertura social (prestación básica universal, obra social, etc.).

Cómo inscribirse al Monotributo Promovido de ARCA

Aquí el procedimiento general para darte de alta como monotributista promovido:

  • Contar con CUIT y Clave Fiscal

Si aún no los tenés, tenés que tramitarlos primero. El trámite lo podés hacer mediante los servicios de AFIP / ARCA.

  • Ingresar al portal de ARCA / Monotributo con clave fiscal

Accedés al sitio oficial con tu CUIT y clave.

  • Agregar el servicio “Monotributo” en clave fiscal

En el Administrador de Relaciones de Clave Fiscal, buscas el servicio “Monotributo” y lo agregás para que te aparezca en tus servicios.

  • Seleccionar “Alta / Darse de alta”

Dentro del servicio “Monotributo”, elegirás “Darse de Alta”. Allí te van a mostrar las opciones de tipos de monotributo: trabajador independiente, cooperativa o trabajador promovido. Vos elegís “trabajador promovido”.

  • Completar datos de actividad / estimaciones

Vas a tener que cargar datos como: fecha de inicio de tu actividad, tu domicilio fiscal, la actividad que realizás (código correspondiente), estimación de ingresos brutos, datos de obra social si decidís adherirte, etc.

  • Confirmar y finalizar la inscripción

Revisás todos los datos cargados y aceptás. Si todo está correcto, el sistema genera tu constancia de alta y ya quedás inscripto como monotributista promovido.

  • Comenzar a facturar

Una vez dado de alta, podés emitir facturas tipo “C” con la leyenda “Monotributo trabajador independiente promovido”, ya sea mediante el facturador electrónico o con talonarios manuales si tu actividad lo permite.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuáles son los medios habilitados por ARCA para pagar el Monotributo?

Qué formas de pago tiene el monotributo de ARCA en octubre 2025

Conocé más sobre el Monotributo Promovido, el nuevo régimen de ARCA.

De qué se trata el monotributo promovido de ARCA y quiénes lo pueden solicitar en octubre 2025

Enterate cuáles son las novedades que anunció ARCA relacionadas al Monotributo

ARCA simplifica el trámite del monotributo para 200.000 usuarios: quiénes son

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025

ARCA confirmó cuáles serán los valores de las categorías del Monotributo

Cuáles son los montos del monotributo de ARCA en octubre 2025: categorías y topes de facturación

El dólar blue terminó la semana cotizando a la baja. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de octubre

Rating Cero

Avengers: Doomsday promete no solo una acción sin precedentes, sino también el cierre de una era en el UCM, marcando el final de la saga del multiverso. 

¿El sueño de los fans? Esta es la batalla épica de Marvel que podría darse en Avengers Doomsday

Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas
play

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Bandana vuelve a los escenarios.

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

Permite ver los preparativos y la tensión previa a su histórico concierto en River.
play

Este documental sobre una de las figuras musicales del momento es de lo más visto en Netflix y tiene una particularidad: de quién se trata

La reacción de Nati Jota y Homero Pettinato se volvió viral en redes.

La impactante transformación de Damián Betular: dejó a todos atónitos

Georgina Rodríguez combinó un look deportivo con accesorios de lujo camino a París.

Georgina Rodríguez y un look de impacto: combinó un joggin con una cartera lujosa y joyas

últimas noticias

Avengers: Doomsday promete no solo una acción sin precedentes, sino también el cierre de una era en el UCM, marcando el final de la saga del multiverso. 

¿El sueño de los fans? Esta es la batalla épica de Marvel que podría darse en Avengers Doomsday

Hace 11 minutos
play
Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Hace 18 minutos
¿Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa?.

Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa

Hace 22 minutos
Dónde queda ubicado este precioso pueblo de la provincia.

Está cerca de Buenos Aires y muchos lo definen como un "paraíso verde"

Hace 24 minutos
Es importante destacar que estas interpretaciones reflejan energías generales asociadas al mes y no determinan el destino de manera exacta.

Estos son los dos signos más beneficiados por la Superluna de octubre según Esperanza Gracia

Hace 25 minutos