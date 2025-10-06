6 de octubre de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 7 de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó quiénes serán los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2 que cobrarán este martes 7 de octubre de 2025.

Anses indicó de qué forma averiguar a quiénes les corresponde cobrar el Programa Hogar.
ANSES: Asignaciones de Pago Único

El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción, de la primera quincena con cualquier número de DNI percibirán sus montos hasta el 10 de octubre.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributiva tienen tiempo de cobrar lo correspondiente hasta el 10 de octubre, sin importar la finalización de DNI.

Desempleo Plan 2

Los titulares del Plan 2 de Desempleo tienen tiempo de cobrar lo correspondiente hasta el 10 de octubre, sin importar la finalización de DNI.

Anses detalló cuáles son las condiciones obligatorias que deben cumplir quienes quieran recibir el subsidio del Programa Hogar.

Uno por uno, los requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Anses detalló los requisitos para no perder el subsidio del Programa Hogar.

Programa Hogar de ANSES: quiénes pueden perder el subsidio en octubre 2025

En octubre, los montos actualizados incluyen un aumento del 1,88% por movilidad.

Atención: por qué te retienen un 20% de tus haberes de la AUH de ANSES en octubre 2025

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Desempleo, este lunes 6 de octubre

Algunos grupos quedan excluidos de la AUH si no cumplen requisitos laborales, de ingresos o residencia.

AUH de ANSES: quiénes quedan excluidos del beneficio en octubre 2025

Los préstamos alcanzan a jubilados, pensionados y titulares de AUH y SUAF sin necesidad de historial crediticio.

El crédito de $50 millones al que pueden acceder beneficiarios de ANSES

