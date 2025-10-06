Así podés verificar si cobrás el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma comprobar esta información.

Anses indicó de qué forma averiguar a quiénes les corresponde cobrar el Programa Hogar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los beneficiarios del Programa Hogar que no cumplan con los requisitos solicitados dejarán de recibir el subsidio en octubre 2025 .

Uno por uno, los requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

En ese sentido, el organismo detalló cuáles son los canales de comunicación mediante los que se puede verificar si finalmente en octubre reciben o no su pago mensual destinado a la compra de garrafas.

Según la información del organismo, los principales motivos de exclusión del pago son:

Cómo verificar si cobro en Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Para saber si les corresponde cobrar o no, los beneficiarios se pueden contactar con el organismo a través de los siguientes canales:

Mi ANSES (app o web): con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”.

Teléfono: línea 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Correo electrónico: [email protected].

Requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES

Las condiciones obligatorias para acceder al pago de este beneficio son: