Así podés verificar si cobrás el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los beneficiarios del Programa Hogar que no cumplan con los requisitos solicitados dejarán de recibir el subsidio en octubre 2025.
La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma comprobar esta información.
En ese sentido, el organismo detalló cuáles son los canales de comunicación mediante los que se puede verificar si finalmente en octubre reciben o no su pago mensual destinado a la compra de garrafas.
Según la información del organismo, los principales motivos de exclusión del pago son:
Para saber si les corresponde cobrar o no, los beneficiarios se pueden contactar con el organismo a través de los siguientes canales:
Las condiciones obligatorias para acceder al pago de este beneficio son: