Uno por uno, los requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece el subsidio del Programa Hogar, una ayuda económica destinada a la compra de garrafas para los hogares que no tienen conexión a la red. Pero para poder cobrar este beneficio es necesario cumplir con una serie de condiciones y requisitos obligatorios como, por ejemplo, no superar los límites de ingresos permitidos por familia.
Quiénes no cobran el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025
De acuerdo con la información oficial, dejan de cobrar este beneficio las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
Cómo verificar si cobro en Programa Hogar de ANSES en octubre 2025
Los beneficiarios pueden comprobar si el subsidio fue acreditado a través de:
- Mi ANSES (app o web): con CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección “Mis Cobros”.
- Teléfono: línea 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
- Correo electrónico: [email protected].
Requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES
Para seguir cobrando, los hogares deben cumplir con estas condiciones:
- No contar con conexión de gas natural ni haber gestionado la Tarifa Social de Gas.
- Mantener ingresos familiares por debajo de 2 SMVM (o categoría C del monotributo).
- En hogares con personas con CUD, se permite hasta 3 SMVM o monotributo categoría D.
- En provincias del sur y en el partido bonaerense de Patagones, los topes se elevan a 2,8 SMVM o categoría D, y hasta 4,2 SMVM o categoría E con CUD.