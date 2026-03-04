4 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este jueves 5 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 5 de marzo de 2026 con respecto a Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Jubilados y pensionados de ANSES pueden recibir el bono de $70.000.
Te puede interesar:

Bono de $70.000 de ANSES: cuándo comienza el calendario de pagos de marzo 2026

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 12 de marzo, sin importar la finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

ANSES detalló que los beneficiarios de de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de marzo.

Desempleo Plan 2

Los titulares de Desempleo Plan 2 pueden cobrar hasta el 12 de marzo, sin importar la culminación de DNI.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo estableció un nuevo límite que deja fuera a un grupo de beneficiarios.

Adiós al bono de $70.000 de ANSES: se confirmó quiénes son los jubilados que no lo cobran en marzo 2026

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 4 de marzo

El beneficio se calcula sobre el salario promedio previo al despido.

ANSES paga $346.800 a desempleados en marzo 2026: los detalles

El cronograma se organiza según la terminación del DNI.

Prestación por Desempleo de ANSES: cuándo cobro en marzo 2026

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 3 de marzo

Calendario de pagos y montos Asignación Universal por Embarazo (AUE) para marzo 2026.

AUE de ANSES: cuándo cobro con aumento en marzo 2026

Rating Cero

Andrea del Boca y Brian Sarmiento, enfrentados dentro de la casa de GH.
play

Otro choque entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento sube la tensión en Gran Hermano: "A mamá mona..."

Catherine Fulop, Oriana y Ova Sabatini juntos, horas antes del nacimiento de Gia. 

Catherine Fulop compartió un video inédito sobre el nacimiento de su nieta Gia

La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

La estrella de Hollywood posó con piezas de encaje y transparencias.

Cómo fue el regreso de Megan Fox con una explosiva sesión de fotos: "Estoy viva"

Una de las versiones indica que el auto volcó y se lo llevaron en ambulancia a un hospital para su observación.

Un ganador de Gran Hermano tuvo un grave accidente en Uruguay: "No había luz..."

La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.
play

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

últimas noticias

Sadesa fue fundada en 1941 por el alemán Walter Leach, abuelo de Marcos Galperín.

Crisis en la industria: la curtiembre de la familia de Marcos Galperín aseguró que no tiene fondos

Hace 15 minutos
play
Andrea del Boca y Brian Sarmiento, enfrentados dentro de la casa de GH.

Otro choque entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento sube la tensión en Gran Hermano: "A mamá mona..."

Hace 24 minutos
A partir del sábado regirá un nuevo aumento en los peajes de Panamericana y Acceso Oeste. 

Nuevo golpe al bolsillo: aumentan los peajes en Panamericana y Acceso Oeste

Hace 28 minutos
El Senado de EEUU rechazó una resolución para detener los ataques.

Estados Unidos: el Senado rechazó una resolución para frenar los ataques contra Irán

Hace 31 minutos
El Ruso Ascacibar metió su primer gol en Boca, gracias a un rebote en Canale.

Boca no perdona y ya le gana 2-0 a Lanús en el Sur por el Torneo Apertura 2026

Hace 37 minutos