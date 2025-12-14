14 de diciembre de 2025 Inicio
Becas Progresar de ANSES: por qué el 15 de diciembre es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el esquema de acreditación para quienes aún tienen cuotas pendientes de las Becas Progresar, en un mes marcado por cambios en el cronograma oficial.

Solo quienes mantienen cuotas activas del ciclo 2025 acceden al cobro de diciembre.

  • Solo cobran en diciembre quienes mantienen cuotas del ciclo 2025 sin liquidar.
  • La cuota que se paga corresponde a noviembre y asciende a $35.000.
  • El calendario arranca el 15 de diciembre, organizado por terminación de DNI.
  • Se retiene el 20% para estudiantes del nivel obligatorio y para ingresantes de nivel superior.

El 15 de diciembre se vuelve una fecha clave porque la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inicia ese día el pago de la cuota de noviembre del programa Progresar, destinada únicamente a quienes todavía tienen montos pendientes del ciclo 2025. La acreditación, que llega con el importe general actualizado, impactará de manera escalonada según la terminación del DNI.

El monto actualizado incorpora el aumento mensual definido por la fórmula de movilidad.
Becas Progresar Administración Nacional de la Seguridad Social
El monto liquidado corresponde a noviembre e incluye retenciones habituales del programa.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

Las Becas Progresar alcanzan a estudiantes de todo el país que cursan niveles obligatorio, superior o formación profesional, siempre que cumplan con los requisitos socioeconómicos y académicos establecidos. En diciembre, sin embargo, no todos verán acreditado el beneficio: solo se pagará a quienes aún tienen cuotas regulares sin liquidar dentro del ciclo 2025. Quienes completaron el esquema anual no figuran en este turno de cobro.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en diciembre 2025

En este mes se liquida la cuota correspondiente a noviembre, fijada en $35.000. Como es habitual, Anses aplica una retención del 20% para estudiantes del nivel obligatorio y para quienes cursan el primer año del nivel superior. Este porcentaje se libera más adelante, una vez que se validan las certificaciones académicas obligatorias. El programa define distintos esquemas de cuotas según la convocatoria: quienes fueron adjudicados en la primera reciben 12 pagos anuales, mientras que los de la segunda convocatoria acceden a 6.

Becas Progresar de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

El cronograma dispuesto por Anses establece un orden por terminación de DNI:

  • 15 de diciembre: DNI 0 y 1

  • 16 de diciembre: DNI 2 y 3

  • 17 de diciembre: DNI 4 y 5

  • 18 de diciembre: DNI 6 y 7

  • 19 de diciembre: DNI 8 y 9

Becas Progresar ANSES
El calendario de pago se ordena por terminación de DNI entre el 15 y el 19 de diciembre.

Además, continúa vigente la obligación de certificar actividades de extensión formativa, requisito indispensable para acceder a las cuotas estímulo.

