Becas Progresar de ANSES: por qué el 15 de diciembre es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el esquema de acreditación para quienes aún tienen cuotas pendientes de las Becas Progresar, en un mes marcado por cambios en el cronograma oficial.







Solo quienes mantienen cuotas activas del ciclo 2025 acceden al cobro de diciembre. Freepik

La cuota que se paga corresponde a noviembre y asciende a $35.000.

El calendario arranca el 15 de diciembre, organizado por terminación de DNI.

Se retiene el 20% para estudiantes del nivel obligatorio y para ingresantes de nivel superior. El 15 de diciembre se vuelve una fecha clave porque la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inicia ese día el pago de la cuota de noviembre del programa Progresar, destinada únicamente a quienes todavía tienen montos pendientes del ciclo 2025. La acreditación, que llega con el importe general actualizado, impactará de manera escalonada según la terminación del DNI.

Becas Progresar Administración Nacional de la Seguridad Social El monto liquidado corresponde a noviembre e incluye retenciones habituales del programa. Freepik Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES Las Becas Progresar alcanzan a estudiantes de todo el país que cursan niveles obligatorio, superior o formación profesional, siempre que cumplan con los requisitos socioeconómicos y académicos establecidos. En diciembre, sin embargo, no todos verán acreditado el beneficio: solo se pagará a quienes aún tienen cuotas regulares sin liquidar dentro del ciclo 2025. Quienes completaron el esquema anual no figuran en este turno de cobro.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en diciembre 2025 En este mes se liquida la cuota correspondiente a noviembre, fijada en $35.000. Como es habitual, Anses aplica una retención del 20% para estudiantes del nivel obligatorio y para quienes cursan el primer año del nivel superior. Este porcentaje se libera más adelante, una vez que se validan las certificaciones académicas obligatorias. El programa define distintos esquemas de cuotas según la convocatoria: quienes fueron adjudicados en la primera reciben 12 pagos anuales, mientras que los de la segunda convocatoria acceden a 6.

