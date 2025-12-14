14 de diciembre de 2025 Inicio
Becas Progresar de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el esquema de pago correspondiente a las Becas Progresar de este mes.

El monto general es de $35.000

El monto general es de $35.000, con retención del 20% para ciertos niveles educativos.

  • Se liquida la cuota de noviembre con un monto general de $35.000.
  • Solo reciben el pago quienes aún tienen cuotas pendientes del ciclo 2025.
  • El calendario se organiza por terminación de DNI entre el 15 y 19 de diciembre.
  • Se mantiene la retención del 20% para niveles obligatorios y primer año del nivel superior.

En diciembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abonará a mes vencido la cuota de noviembre de las Becas Progresar, con un calendario de acreditación que va del 15 al 19 de diciembre según la terminación del DNI. Solo recibirán el pago quienes aún tengan cuotas pendientes del ciclo 2025, con un monto general de $35.000 y la habitual retención del 20% para estudiantes del nivel obligatorio y para el primer año del nivel superior.

El monto actualizado incorpora el aumento mensual definido por la fórmula de movilidad.
Asignación por Hijo con Discapacidad: este es el monto que paga ANSES en diciembre 2025

Becas Progresar ANSES
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

El pago de diciembre se dirige únicamente a quienes todavía no completaron el esquema total de cuotas previsto para el ciclo 2025. Según informó la Anses, la liquidación corresponde al mes de noviembre y excluye a quienes ya cobraron la totalidad de su convocatoria. Esto significa que el beneficio alcanza solo a quienes mantienen cuotas activas y cumplen con los requisitos vigentes del programa educativo.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en diciembre 2025

Para este mes, el monto general establecido es de $35.000, correspondiente al período de noviembre. Tal como sucede cada año, Anses aplica una retención del 20% para estudiantes del nivel obligatorio y para quienes cursan el primer año de una carrera superior.

Ese importe retenido se libera una vez validadas las certificaciones académicas y las actividades exigidas en el programa. La cantidad total de cuotas varía según la convocatoria: quienes accedieron a 12 cuotas reciben ocho pagos regulares y cuatro estímulos, mientras que los adjudicados en la modalidad de seis cuotas perciben cuatro pagos regulares y dos estímulos.

Becas Progresar de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025

El cronograma difundido por Anses organiza las fechas según terminación de DNI, con acreditaciones que se desarrollarán entre el 15 y 19 de diciembre:

  • Lunes 15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1.

  • Martes 16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3.

  • Miércoles 17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5.

  • Jueves 18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7.

  • Viernes 19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9.

Becas Progresar Administración Nacional de la Seguridad Social
En paralelo, continúa el proceso de cargas y validaciones de actividades de extensión formativa, cuyo plazo para las instituciones educativas se extiende hasta el 30 de diciembre.

