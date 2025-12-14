Becas Progresar de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el esquema de pago correspondiente a las Becas Progresar de este mes. Por + Seguir en







El monto general es de $35.000, con retención del 20% para ciertos niveles educativos. Freepik

Se liquida la cuota de noviembre con un monto general de $35.000.

Solo reciben el pago quienes aún tienen cuotas pendientes del ciclo 2025.

El calendario se organiza por terminación de DNI entre el 15 y 19 de diciembre.

Se mantiene la retención del 20% para niveles obligatorios y primer año del nivel superior. En diciembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abonará a mes vencido la cuota de noviembre de las Becas Progresar, con un calendario de acreditación que va del 15 al 19 de diciembre según la terminación del DNI. Solo recibirán el pago quienes aún tengan cuotas pendientes del ciclo 2025, con un monto general de $35.000 y la habitual retención del 20% para estudiantes del nivel obligatorio y para el primer año del nivel superior.

Becas Progresar ANSES Anses paga en diciembre la cuota de noviembre para quienes aún tienen cuotas activas del ciclo 2025. Freepik Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES El pago de diciembre se dirige únicamente a quienes todavía no completaron el esquema total de cuotas previsto para el ciclo 2025. Según informó la Anses, la liquidación corresponde al mes de noviembre y excluye a quienes ya cobraron la totalidad de su convocatoria. Esto significa que el beneficio alcanza solo a quienes mantienen cuotas activas y cumplen con los requisitos vigentes del programa educativo.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en diciembre 2025 Para este mes, el monto general establecido es de $35.000, correspondiente al período de noviembre. Tal como sucede cada año, Anses aplica una retención del 20% para estudiantes del nivel obligatorio y para quienes cursan el primer año de una carrera superior.

Ese importe retenido se libera una vez validadas las certificaciones académicas y las actividades exigidas en el programa. La cantidad total de cuotas varía según la convocatoria: quienes accedieron a 12 cuotas reciben ocho pagos regulares y cuatro estímulos, mientras que los adjudicados en la modalidad de seis cuotas perciben cuatro pagos regulares y dos estímulos.

Becas Progresar de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 El cronograma difundido por Anses organiza las fechas según terminación de DNI, con acreditaciones que se desarrollarán entre el 15 y 19 de diciembre: