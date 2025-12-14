14 de diciembre de 2025 Inicio
Asignación por Hijo con Discapacidad: este es el monto que paga ANSES en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores actualizados de la prestación y detalló quiénes pueden acceder al beneficio.

El monto actualizado incorpora el aumento mensual definido por la fórmula de movilidad.

Freepik
  • El nuevo monto de $398.853 para diciembre refleja la actualización establecida por la fórmula vigente.
  • Los requisitos para acceder a la AUH con Discapacidad determinan quiénes quedan comprendidos en el beneficio.
  • La retención del 20% exige la presentación de la Libreta AUH para liberar el monto acumulado.
  • Las fechas de cobro quedan definidas según la terminación del DNI en el calendario oficial.

El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad en diciembre surge de la aplicación de la fórmula de movilidad que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ajusta cada mes. La actualización de 2,34% impacta directamente en lo que perciben las familias alcanzadas por este beneficio.

Solo quienes mantienen cuotas activas del ciclo 2025 acceden al cobro de diciembre.
Becas Progresar de ANSES: por qué el 15 de diciembre es una fecha clave

ANSES AUH 2.png
Beneficiarios de la AUH con Discapacidad deben contar con certificado vigente y cumplir los requisitos socioeconómicos.

Quiénes pueden acceder a la AUH con Discapacidad de ANSES

La AUH con Discapacidad está disponible para madres, padres o tutores que conviven con un menor con certificado vigente y que se encuentran dentro de los grupos que contempla Anses. Entre ellos figuran desocupados, trabajadores informales sin aportes, empleados de casas particulares y monotributistas sociales.

Además, la prestación exige que la persona adulta responsable cumpla requisitos básicos: ser argentina o acreditar al menos dos años de residencia si es extranjera, y residir en el país de manera permanente. Este esquema busca asegurar que el acompañamiento económico llegue efectivamente a los hogares más vulnerables.

Monto de la AUH con Discapacidad de ANSES en diciembre 2025

El valor actualizado asciende a $398.853 para diciembre, reflejando la suba prevista. A su vez, la AUH general queda en $122.492, mientras que la Asignación Familiar por Hijo se ubica en $61.252 y la correspondiente a hijos con discapacidad alcanza $199.434, todas impulsadas por la misma fórmula de movilidad.

El mecanismo mensual de ajuste —establecido por el Decreto 274/24— toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos y garantiza incrementos sistemáticos en las asignaciones.

AUH de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2026

El calendario de pagos mantiene el orden habitual por terminación de DNI. Para la AUH y la Asignación Familiar por Hijo, las fechas quedan organizadas de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre

  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre

  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

ANSES AUH 3.png
El cronograma de cobro se organiza por terminación de DNI entre el 9 y el 22 de diciembre.

Este esquema se articula junto con los pagos de jubilaciones y pensiones, que también reciben el incremento del 2,34%, dejando la mínima en $581.319,39 con aguinaldo y bono incluidos.

