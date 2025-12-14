Asignación por Hijo con Discapacidad: este es el monto que paga ANSES en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores actualizados de la prestación y detalló quiénes pueden acceder al beneficio. Por + Seguir en







El monto actualizado incorpora el aumento mensual definido por la fórmula de movilidad. Freepik

El nuevo monto de $398.853 para diciembre refleja la actualización establecida por la fórmula vigente.

Los requisitos para acceder a la AUH con Discapacidad determinan quiénes quedan comprendidos en el beneficio.

La retención del 20% exige la presentación de la Libreta AUH para liberar el monto acumulado.

Las fechas de cobro quedan definidas según la terminación del DNI en el calendario oficial. El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad en diciembre surge de la aplicación de la fórmula de movilidad que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ajusta cada mes. La actualización de 2,34% impacta directamente en lo que perciben las familias alcanzadas por este beneficio.

ANSES AUH 2.png Beneficiarios de la AUH con Discapacidad deben contar con certificado vigente y cumplir los requisitos socioeconómicos. Freepik Quiénes pueden acceder a la AUH con Discapacidad de ANSES La AUH con Discapacidad está disponible para madres, padres o tutores que conviven con un menor con certificado vigente y que se encuentran dentro de los grupos que contempla Anses. Entre ellos figuran desocupados, trabajadores informales sin aportes, empleados de casas particulares y monotributistas sociales.

Además, la prestación exige que la persona adulta responsable cumpla requisitos básicos: ser argentina o acreditar al menos dos años de residencia si es extranjera, y residir en el país de manera permanente. Este esquema busca asegurar que el acompañamiento económico llegue efectivamente a los hogares más vulnerables.

Monto de la AUH con Discapacidad de ANSES en diciembre 2025 El valor actualizado asciende a $398.853 para diciembre, reflejando la suba prevista. A su vez, la AUH general queda en $122.492, mientras que la Asignación Familiar por Hijo se ubica en $61.252 y la correspondiente a hijos con discapacidad alcanza $199.434, todas impulsadas por la misma fórmula de movilidad.

El mecanismo mensual de ajuste —establecido por el Decreto 274/24— toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos y garantiza incrementos sistemáticos en las asignaciones.