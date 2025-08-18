18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 19 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Redes Sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este martes 19 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

El Gobierno confirmó que el aumento superior al 41% para todas las Asignaciones Familiares otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social.  
Te puede interesar:

Asignaciones Familiares de ANSES: montos confirmados de septiembre 2025 con aumento incluido

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 7.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes con DNI terminado en 6.

ANSES: Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 5.

ANSES: Asignaciones de pago único

Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, sin importar la terminación de DNI.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses definió los requisitos para seguir cobrando las Becas Progresar.

Becas Progresar de ANSES: requisitos para seguir cobrando en lo que queda de 2025

Anses difundió el nuevo monto de la AUH para el mes de septiembre.

AUH de ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025 con aumento incluido

La ANSES fijó en $115.064,72 el nuevo monto de la AUH desde septiembre 2025.

ANSES acaba de confirmar que depositará $115.064 a este grupo en septiembre 2025 por un aumento

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 18 de agosto

El pago de la Libreta AUH se acredita hasta 60 días después de la presentación.

ANSES paga un bono de $188.069 a la AUH: los motivos

El bono extra corresponde al 20% retenido por Anses durante el año anterior.

Atención AUH de ANSES: podés cobrar un bono extra de $376.138

Rating Cero

La Joaqui anunció su colaboración con Lali Espósito: cuándo se estrena el video.

La Joaqui anunció su colaboración con Lali Espósito: cuándo se estrena el video

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi confirmó su separación y se reavivó la polémica

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi se separó de su novio y reavivó la polémica

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: En un hotel.

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "En un hotel"

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

De qué se trata esta producción que se estrenará pronto en la N roja.
play

Es una miniserie española y tiene 3 estrellas de La Casa de Papel: el próximo estreno de Netflix

últimas noticias

Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días.

Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días

Hace 10 minutos
play
En medio del escándalo del fentanilo contaminado, el Gobierno desplazó a una directora clave de la ANMAT.

En medio del escándalo del fentanilo contaminado, el Gobierno desplazó a una directora clave de la ANMAT

Hace 11 minutos
Piden la quiebra de San Lorenzo: el fondo suizo exige u$s5,3 millones .

Piden la quiebra de San Lorenzo: un fondo suizo exige el pago de u$s5,3 millones

Hace 17 minutos
Diego Santilli y Cristian Ritondo integraron el encuentro.

El PRO y La Libertad Avanza se reunieron para afinar la estrategia de cara a las elecciones legislativas

Hace 29 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 19 de agosto

Hace 1 hora