Atención, monotributistas: ANSES les entrega un extra de $90.353 en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué beneficio corresponde este monto.

Por
Anses explicó que le entrega $90.353 a los monotributistas en agosto.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) acredita este mes $90.353 en las cuentas de los monotributistas que cumplan una serie de requisitos. Este monto corresponde a la Asignación Universal por Hijo (AUH), una asistencia económica que se paga a los padres, madres o tutores legales de niños menores de 18 años con el objetivo de garantizarles mejores oportunidades y el acceso a servicios esenciales.

Te puede interesar:

AUH ANSES
Este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) está otorgando diversos beneficios, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH).

¿Pueden acceder los monotributistas a la AUH de ANSES en agosto 2025?

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los monotributistas están habilitados a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Para eso, deben cumplir con una serie de requisitos como el pago mensual en el período correspondiente, no tener deudas con el organismo y pertenecer únicamente a las categorías del régimen menores a la I, es decir, las intermedias y las más bajas.

Si ambos parientes están inscriptos en el monotributo, el que tenga la categoría más alta cobrará la prestación, pero en caso de pertenecer a las categorías superiores (de la I a la K) ninguno de ellos podrá obtener el cobro. Por otro lado, para acceder a la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad se puede ser parte de cualquier categoría.

Monto de la AUH de ANSES en agosto 2025

Para agosto, el monto de la Asignación Universal por Hijo es de $112,942, gracias a la suba del 1,6%. Sin embargo, todos los meses ANSES retiene el 20% del total de la ayuda, por lo que finalmente los titulares recibirán $90.353,60.

El monto retenido se entrega cuando los beneficiarios presentan la Libreta AUH, un documento en el que se acreditan el esquema de vacunación y los datos de salud y educación de los niños.

Noticias relacionadas

