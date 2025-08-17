Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 18 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este lunes 18 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 5.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes con DNI terminado en 5.
ANSES: Asignación por Embarazo
Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 4.
ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Los titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 8 y 9.
ANSES: Asignaciones de pago único
Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, sin importar la terminación de DNI.