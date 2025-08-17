17 de agosto de 2025 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 18 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este lunes 18 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

El pago de la Libreta AUH se acredita hasta 60 días después de la presentación.
ANSES paga un bono de $188.069 a la AUH: los motivos

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 5.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes con DNI terminado en 5.

ANSES: Asignación por Embarazo

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 4.

ANSES: Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Los titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 8 y 9.

ANSES: Asignaciones de pago único

Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, sin importar la terminación de DNI.

