Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 18 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este lunes 18 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES paga un bono de $188.069 a la AUH: los motivos

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 5.

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes con DNI terminado en 5.

Quienes cuenten con Asignación por Embarazo podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 4.

Los titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 8 y 9.

ANSES: Asignaciones de pago único

Quienes cuenten con Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 10 de septiembre, con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 10 de septiembre, sin importar la terminación de DNI.