Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 19 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 19 de diciembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses pagará $349.303 a un grupo de madres en enero.
ANSES paga $349.303 a madres en enero 2026: de qué se trata

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que supere el mínimo podrán cobrar este viernes 19 de diciembre con DNI finalizado en 4 y 5.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este viernes 19 de diciembre con DNI terminado en 8.

Asignación por Embarazo

El organismo detalló que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 7 percibirán sus montos este viernes 19 de diciembre en todas las sucursales bancarias.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Los beneficiarios de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad cobrarán este viernes 19 de diciembre con DNI finalizado en 8 y 9.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 12 de enero, sin importar la terminación de DNI.

