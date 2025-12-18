ANSES deposita $314.523 a un grupo en enero 2026: quiénes acceden La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuáles son los beneficiarios que cobran este monto el próximo mes. Por + Seguir en







Anses confirmó quiénes cobran $314.523 en enero.

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que los titulares de las PNC por Invalidez y Vejez pasarán a cobrar $314.523.

Esta suba, que es del 2,5%, corresponde al IPC de noviembre registrado por el Indec en noviembre.

Estos grupos además cobran el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.

Para solicitar estas pensiones, es necesario cumplir con una serie de requisitos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un ajuste del 2,5% en los haberes de enero, según el índice de inflación de noviembre registrado por el Indec. En ese sentido, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez pasarán a cobrar $314.523.

PNC de ANSES Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60. Freepik Quiénes pueden acceder a la Pensión no contributiva por invalidez o vejez de ANSES En el caso de la Pensión No Contributiva por Vejez, está dirigida a personas de 70 años o más, que se encuentran sin cobertura previsional o no contributiva.

La Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral se entrega con el objetivo de acompañar a las personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social y que cuenten con el Certificado Médico Oficial (CMO), que se obtiene en los hospitales públicos.

Monto de la Pensión no contributiva por invalidez o vejez de ANSES en enero 2026 Con el ajuste previsto del 2,5%, las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez en enero pasan a ser de $279.443,60, que sumado al bono de $70.000 da un total de $314.523.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados en enero 2026 El bono extraordinario de $70.000 aún no tiene confirmación oficial para 2026, pero se espera que el Gobierno lo mantenga y lo siga entregando como hasta ahora, a los beneficiarios del haber mínimo jubilatorio.