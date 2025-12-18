18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

PNC para Madres con siete hijos de ANSES: monto con aumento confirmado para enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó cuánto cobrarán estas beneficiarias el próximo mes.

Por
Anses confirmó cuánto cobrarán en enero las titulares de las PNC para Madres de 7 hijos o más.

Anses confirmó cuánto cobrarán en enero las titulares de las PNC para Madres de 7 hijos o más.


ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social pagará $349.303 en enero a las titulares de las PNC para Madres de Siete Hijos o Más.
  • Este monto resulta del aumento previsto para el próximo mes que será del 2,5%, en base a la inflación de noviembre registrada por el Indec.
  • Para solicitar esta pensión es necesario cumplir una serie de requisitos y realizar un trámite gratuito.
  • Este grupo además recibe el bono de refuerzo de $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el aumento para el primer mes del año 2026, los haberes tendrán un aumento del 2,5%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. En ese sentido, se informó que el monto de la Pensión No Contributiva para Madre de 7 Hijos o Más pasará a ser de $349.303.

Anses confirmó quiénes cobran $314.523 en enero.
Te puede interesar:

ANSES deposita $314.523 a un grupo en enero 2026: quiénes acceden

AUH ANSES
A partir de junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social entregará un incremento en las cuentas, con los nuevos montos establecidos según el número de hijos.

A partir de junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social entregará un incremento en las cuentas, con los nuevos montos establecidos según el número de hijos.

Quiénes pueden acceder a las PNC para Madres con siete hijos de ANSES

Las Pensiones No Contributivas para Madres de Siete Hijos o Más están dirigidas a aquellas mujeres con siete o más hijos y que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Para acceder a este beneficio, las solicitantes deben ser ciudadanas argentinas o extranjeras con al menos 15 años de residencia en el país, no contar con un empleo formal ni ingresos propios y tampoco recibir otra prestación contributiva, como jubilaciones o pensiones.

Monto de las PNC para Madres con siete hijos de ANSES en enero 2026

En enero de 2026, el monto de esta PNC pasará a ser de $349.303, que sumado al bono de refuerzo de ingresos de $70.000 da un total final a cobrar de $419.303.

Cómo acceder a la PNC para Madres con siete hijos de ANSES

Para solicitar la PNC para madres de siete hijos es necesario realizar el trámite ante una oficina de Anses, y presentar DNI original y copia, partida de nacimiento de los hijos y formulario de solicitud completo.

El trámite es gratuito.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses pagará $349.303 a un grupo de madres en enero.

ANSES paga $349.303 a madres en enero 2026: de qué se trata

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 18 de diciembre

Anses explicó cuál es el único grupo que va a cobrar $408.697 en enero.

Atención: el único grupo que cobrará $408.697 en enero 2026

Anses explicó quiénes cobran $125.529 en enero.

ANSES confirmó el pago de $125.529 en enero 2026: a quién está destinado

Anses confirmó el monto con aumento de la AUH para enero 2026.

AUH de ANSES: confirmaron el monto con aumento para enero 2026

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 17 de diciembre

Rating Cero

La figura de Marvel está envuelta en rumores por su posible próxima participación.

¿Preocupación? Crecen los rumores sobre una polémica participación de Chris Evans en Marvel

Estalló la polémica en Hollywood, un exsocia comercial de Priscilla Presley lanzó una fuerte acusación contra el actor: Riley Keough sería la madre biológica de Ben, de 15 años, en vez de su difunta esposa Kelly Preston.

El oscuro secreto del hijo de John Travolta que involucra a Elvis Presley

Esta decisión se suma a un patrón de cancelaciones anticipadas que incluye producciones como Sombra y hueso, 1899, Kaos y The Waterfront.
play

Enojo rotundo: Netflix canceló una popular serie y generó polémica

Se enfoca en un caso atravesado por la fe, el crimen, con un elenco estelar.
play

Esta película de misterio es parte de una saga, llegó a Netflix y tiene a todos atrapados hasta el final: cuál es

Nuevo look rubio y ondas de Tini Stoessel en una apuesta minimalista.

La impresionante transformación de Tini Stoessel para el 2025: sorprendió con su nuevo look

Alicia Cuniberti, locutora emblemática de Radio Nacional, murió a los 65 años.

Murió Alicia Cuniberti, la voz emblemática de Radio Nacional

últimas noticias

Uno de los reclamos de la gente.

El Gobierno apeló el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 11 minutos
Dybala sorprendió con un look que mezcló el estilo casual y deportivo.

El accesorio que lució Paulo Dybala que encendió las redes sociales

Hace 34 minutos
La inflación de EEUU dio mejor que lo previsto

La inflación de EEUU se desaceleró en noviembre al 2,7%: la tasa más baja en cuatro meses

Hace 40 minutos
play

Abandonaron a un bebé recién nacido dentro de una bolsa de basura en plena calle

Hace 41 minutos
Las porciones del bodegón El Obrero son abundantes. 

El bodegón barato de Buenos Aires que hace el mejor bife de lomo

Hace 45 minutos