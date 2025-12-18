PNC para Madres con siete hijos de ANSES: monto con aumento confirmado para enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó cuánto cobrarán estas beneficiarias el próximo mes. Por + Seguir en







Anses confirmó cuánto cobrarán en enero las titulares de las PNC para Madres de 7 hijos o más.

La Administración Nacional de la Seguridad Social pagará $349.303 en enero a las titulares de las PNC para Madres de Siete Hijos o Más.

Este monto resulta del aumento previsto para el próximo mes que será del 2,5%, en base a la inflación de noviembre registrada por el Indec.

Para solicitar esta pensión es necesario cumplir una serie de requisitos y realizar un trámite gratuito.

Este grupo además recibe el bono de refuerzo de $70.000. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el aumento para el primer mes del año 2026, los haberes tendrán un aumento del 2,5%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. En ese sentido, se informó que el monto de la Pensión No Contributiva para Madre de 7 Hijos o Más pasará a ser de $349.303.

Quiénes pueden acceder a las PNC para Madres con siete hijos de ANSES Las Pensiones No Contributivas para Madres de Siete Hijos o Más están dirigidas a aquellas mujeres con siete o más hijos y que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

Para acceder a este beneficio, las solicitantes deben ser ciudadanas argentinas o extranjeras con al menos 15 años de residencia en el país, no contar con un empleo formal ni ingresos propios y tampoco recibir otra prestación contributiva, como jubilaciones o pensiones.

Monto de las PNC para Madres con siete hijos de ANSES en enero 2026 En enero de 2026, el monto de esta PNC pasará a ser de $349.303, que sumado al bono de refuerzo de ingresos de $70.000 da un total final a cobrar de $419.303.

Cómo acceder a la PNC para Madres con siete hijos de ANSES Para solicitar la PNC para madres de siete hijos es necesario realizar el trámite ante una oficina de Anses, y presentar DNI original y copia, partida de nacimiento de los hijos y formulario de solicitud completo.

El trámite es gratuito.