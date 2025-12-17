Atención: el único grupo que cobrará $408.697 en enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó cuál es el grupo que recibirá este monto el próximo mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos de las prestaciones para enero de 2026, que tendrán un ajuste del 2,5% según el índice de inflación de noviembre 2025. Es por eso que las familias titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con Discapacidad cobrarán $408.697.

El beneficio está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad social que tienen hijos con discapacidad, sin límite de edad. Para poder cobrarlo, es necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

La AUH garantiza un monto mensual a la madre o padre a cargo de hijos menores de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad.

Pueden acceder quienes ya perciben la AUH tradicional y acreditan la discapacidad de uno de sus hijos, así como también aquellas familias que todavía no la cobran , siempre que cumplan con los requisitos socioeconómicos establecidos por ANSES.

El titular debe ser padre, madre o tutor a cargo, residir legalmente en Argentina y no tener un empleo formal registrado.

El monto para la AUH por hijo con discapacidad llega a $408.697, aunque el pago mensual directo es de $326.957,97 , y el 20% retenido se libera al presentar la documentación correspondiente.

Cómo acceder a la AUH por Discapacidad de ANSES en enero 2026

El trámite se inicia en Anses. Requiere presentar el DNI del titular y del hijo o hija, junto con el CUD actualizado. En caso de no tenerlo, se debe gestionar previamente ante el organismo de salud correspondiente.

Una vez reunida la documentación, se debe solicitar turno en la página web de ANSES o en las oficinas de atención presencial. El beneficio se otorga de manera mensual y se cobra a través de la cuenta bancaria del titular.