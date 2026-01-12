Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 13 de enero

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 13 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.
ANSES: jubilaciones y pensiones
Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar este martes con DNI finalizado en 2.
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 2 podrán cobrar este martes.
Asignación por Embarazo
Quienes cuentan con Asignación por Embarazo podrán cobrar este martes con DNI culminado en 1.
Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar desde el 12 de enero hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización de DNI.
Pensiones no Contributivas
Quienes cuenten con Pensiones no Contributivas podrán cobrar este martes con DNI culminado en 4 y 5.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, con cualquier terminación de DNI, hasta el 12 de febrero.