Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 13 de enero La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.







El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este martes 13 de enero de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo podrán cobrar este martes con DNI finalizado en 2.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 2 podrán cobrar este martes.

Asignación por Embarazo Quienes cuentan con Asignación por Embarazo podrán cobrar este martes con DNI culminado en 1.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar desde el 12 de enero hasta el 12 de febrero, sin importar la finalización de DNI.