Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: quiénes pueden acceder

Anses informó quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Ayuda Escolar Anual una vez al año.
En ese sentido, para poder cobrarla, es necesario cumplir una serie de requisitos.
Se trata de un refuerzo destinado a la compra de los materiales necesarios para el inicio de las clases.
El monto de este año es de $85.000.
