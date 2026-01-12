Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuáles son los beneficiarios que pueden cobrar este refuerzo. Por + Seguir en







Anses informó quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar Anual 2026.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Ayuda Escolar Anual una vez al año.

En ese sentido, para poder cobrarla, es necesario cumplir una serie de requisitos.

Se trata de un refuerzo destinado a la compra de los materiales necesarios para el inicio de las clases.

El monto de este año es de $85.000. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el pago de la Ayuda Escolar Anual, que se entrega una vez al año durante el inicio de cada ciclo lectivo. En ese sentido, indicó cuál será el monto de este año y cuáles son los grupos destinados a a cobrarlo.

Ayuda Escolar ANSES Es esencial cumplir con todos los trámites requeridos por la Administración Nacional de Seguridad Social antes del 31 de diciembre de cada año para asegurar el cobro oportuno. Freepik Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar 2026 de ANSES Este pago está destinado a titulares de Asignaciones Familiares y de la AUH, cuyos hijos cumplan con las siguientes condiciones:

Hijos de hasta 18 años Es obligatorio que asistan a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario. Hijos con discapacidad No tienen límite de edad.

Pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES. Monto de la Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES El monto para 2026 quedó establecido en $85.000 por cada hijo para la compra de materiales educativos.

Ayuda Escolar La Ayuda Escolar es un respaldo económico anual que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Pexels Cómo cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026 El trámite se realiza de forma online a través de estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección “Hijos”.

Seleccionar “Presentar certificado escolar”.

Generar el formulario correspondiente a cada menor.

Imprimirlo y llevarlo al establecimiento educativo para que sea completado y firmado.

Sacar una foto o escanear el certificado.

Volver a cargar el archivo en Mi ANSES, Hijos, Presentar certificado escolar. Una vez que es validada la información, el beneficio queda habilitado para el próximo pago.

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar Anual 2026 Anses suele acreditar este refuerzo durante el inicio del ciclo lectivo, entre febrero y marzo, en la cuenta donde se cobra el haber principal.