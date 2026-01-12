Si tenés que hacer consultas en ANSES, no podés no saber esta novedad: de qué se trata

- La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció la incorporación de Tina, una herramienta digital que funciona como canal de consultas.
- La herramienta permite realizar consultas sobre trámites y prestaciones de manera simple, rápida y disponible todos los días del año las 24 horas del día.
- La iniciativa busca agilizar la atención, reducir tiempos de espera y brindar respuestas claras sobre las distintas prestaciones y gestiones que se realizan ante el organismo.
- Además de responder preguntas, la herramienta también puede derivar consultas a otros organismos del Estado nacional cuando el tema no corresponde específicamente a ANSES.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sumó una nueva herramienta digital para mejorar la atención al público. Se trata de Tina, y funciona como asistente virtual del Estado nacional a través del sitio web oficial del organismo para orientar a los ciudadanos en sus trámites y consultas más frecuentes.