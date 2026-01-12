Si tenés que hacer consultas en ANSES, no podés no saber esta novedad: de qué se trata La Administración Nacional de la Seguridad Social incorporó una herramienta muy útil para todos los beneficiarios. Por + Seguir en







Anses sumó una herramienta digital que facilita las consultas online.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció la incorporación de Tina, una herramienta digital que funciona como canal de consultas.

La herramienta permite realizar consultas sobre trámites y prestaciones de manera simple, rápida y disponible todos los días del año las 24 horas del día.

La iniciativa busca agilizar la atención, reducir tiempos de espera y brindar respuestas claras sobre las distintas prestaciones y gestiones que se realizan ante el organismo.

Además de responder preguntas, la herramienta también puede derivar consultas a otros organismos del Estado nacional cuando el tema no corresponde específicamente a ANSES. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sumó una nueva herramienta digital para mejorar la atención al público. Se trata de Tina, y funciona como asistente virtual del Estado nacional a través del sitio web oficial del organismo para orientar a los ciudadanos en sus trámites y consultas más frecuentes.

Monotributo ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un nuevo sistema digital que permite a los monotributistas consultar su historial laboral de manera sencilla y rápida a través de su página web oficial. Freepik Qué tipo de consultas de ANSES se pueden hacer con Tina “Tina” funciona como un canal de consulta permanente, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año a través del sitio web de Anses.

Mediante un sistema de diálogo simple, el asistente orienta a los usuarios para encontrar información sobre jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, AUH, AUE, programas sociales, turnos, certificaciones y otros trámites habituales.

Además de responder preguntas, la herramienta también puede derivar consultas a otros organismos del Estado nacional cuando el tema no corresponde específicamente a ANSES, actuando como una guía integral dentro del ecosistema digital del sector público.