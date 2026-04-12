Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 13 de abril La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 13 de abril de 2026 con respecto a jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber inferior al mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 1.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes con DNI terminado en 1.

Asignación Por Embarazo Las beneficiarias que tengan la Asignación por Embarazo podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 1.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento podrán cobrar desde este lunes hasta el 12 de mayo, sin importar la finalización de DNI.