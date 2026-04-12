ANSES extendió la fecha límite para la inscripción de las Becas Progresar La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información clave sobre el acceso al beneficio económico para estudiantes. Por + Seguir en







Anses extendió el plazo de inscripción a las Becas Progresar este abril 2026.

ANSES extendió la inscripción a las Becas Manuel Belgrano 2026.

El programa otorga un ingreso mensual cercano a los $81.685 para estudiantes universitarios.

Está dirigido a jóvenes de entre 17 y 30 años que cursan carreras estratégicas.

La inscripción se realiza de forma online a través de la plataforma oficial del programa. ANSES confirmó la extensión del plazo de inscripción para las Becas Estratégicas Manuel Belgrano 2026, una política orientada a acompañar a estudiantes de nivel superior en áreas consideradas prioritarias. Con la nueva fecha límite fijada para el 13 de abril, el organismo habilitó una instancia adicional para quienes no habían completado el trámite dentro del cronograma original.

El programa contempla una asistencia económica mensual que ronda los $81.685, destinada a estudiantes de universidades públicas que cumplan con determinados requisitos académicos y socioeconómicos. La medida se inscribe dentro de una estrategia más amplia que busca sostener la continuidad educativa en sectores vinculados al desarrollo productivo.

Becas progresar ANSES El incumplimiento resultará en la anulación de la acreditación de los montos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social. ANSES Quiénes pueden acceder según Anses El beneficio está dirigido a estudiantes argentinos de entre 17 y 30 años que cursen carreras en universidades nacionales o provinciales. Es condición estar inscripto como alumno regular en una carrera alcanzada por el programa y no haber completado previamente un título de grado.

En términos económicos, el ingreso del grupo familiar no debe superar el equivalente a seis salarios mínimos (equivalente a $357.800 en abril de 2026). Además, los estudiantes avanzados deben acreditar un rendimiento académico mínimo, que incluye la aprobación de al menos dos materias cuatrimestrales o una anual durante el último ciclo lectivo. La asignación de las becas contempla en primer lugar a quienes renuevan el beneficio y luego a nuevos postulantes, en función de los cupos disponibles.

Becas Progresar ANSES El programa Progresar consta de cuatro tipos de becas, adaptadas según la edad de los solicitantes ANSES A qué carreras alcanzan las becas Las Becas Manuel Belgrano están orientadas a fomentar la formación en áreas estratégicas para la economía. Entre las disciplinas alcanzadas se encuentran energía e hidrocarburos, minería, geociencias, tecnología, informática, logística, infraestructura, agroindustria, biotecnología y ciencias exactas.

Estas áreas son priorizadas por su impacto en la producción y el desarrollo, y el programa busca incentivar la formación de profesionales en sectores donde se proyecta una mayor demanda de empleo calificado. La inscripción se realiza de manera online mediante la plataforma oficial, utilizando una cuenta en Mi Argentina, donde los aspirantes deben completar el formulario y presentar la documentación requerida. El beneficio tiene una duración de 12 meses y puede renovarse si se mantienen las condiciones exigidas por el programa.