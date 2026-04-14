14 de abril de 2026 Inicio
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ANSES: los detalles del nuevo bono destinado para jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó un adicional mensual que se acredita automáticamente junto a los haberes actualizados.

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El refuerzo se acredita junto al haber mensual sin trámites.

El refuerzo se acredita junto al haber mensual sin trámites.

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  • El extra alcanza hasta $70.000 y se paga sin trámite previo.

  • Se liquida junto con el aumento por movilidad del 2,90%.

  • Aplica a jubilaciones mínimas, PNC y PUAM.

  • Existe un esquema proporcional con tope de $450.319.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que en abril de 2026 continuará el pago de un refuerzo económico de $70.000 para jubilados y pensionados, que se acredita en simultáneo con los haberes mensuales. La medida se suma al ajuste por movilidad vigente este mes, que impacta en los ingresos del sistema previsional con una suba del 2,90%, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.

El calendario de pagos se extiende hasta el 23 de abril según DNI.
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Anses - Jubilación
El beneficio apunta a ingresos previsionales más bajos.

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De cuánto es el bono de refuerzo

El monto del bono se mantiene en $70.000, sin modificaciones desde marzo de 2024. Aunque su valor real se vio afectado por la inflación, sigue representando un complemento relevante para quienes cobran el haber mínimo. El refuerzo se paga en su totalidad a quienes perciben la jubilación mínima, que en abril asciende a $380.319. En estos casos, el ingreso total mensual se incrementa de manera directa con el adicional completo.

Para quienes superan ese umbral, el bono se ajusta de forma proporcional. El objetivo es que el ingreso total no exceda el tope establecido de $450.319. Por ejemplo, un jubilado con ingresos de $390.000 recibirá un adicional menor para alcanzar ese límite. En cambio, quienes ya superan ese tope quedan excluidos del refuerzo.

Quiénes recibirán el bono para jubilados

El beneficio está destinado a grupos específicos dentro del sistema previsional. Entre ellos se encuentran los jubilados que perciben el haber mínimo, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Anses - Jubilación
El monto máximo del bono se mantiene congelado desde 2024.

El monto máximo del bono se mantiene congelado desde 2024.

Para acceder al monto completo, los ingresos no deben superar el haber mínimo. En caso contrario, el esquema proporcional define el monto a cobrar. El pago se realiza automáticamente junto con el calendario habitual, organizado según la terminación del DNI, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

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