La prestación se entrega una sola vez y requiere acreditar el proceso legal correspondiente. Su valor la ubica entre las asistencias más altas del sistema.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en abril estará disponible un pago extraordinario superior a los $470.000 destinado a quienes cumplan determinadas condiciones dentro del sistema previsional. Este refuerzo forma parte de las actualizaciones aplicadas sobre distintas prestaciones sociales tras el incremento de abril, ajustado en línea con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Dentro de ese esquema, u na de las ayudas más elevadas corresponde a una asignación de pago único pensada para acompañar económicamente un momento clave dentro de la vida familiar.

El beneficio en cuestión corresponde a la Asignación por Adopción , una prestación incluida dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU) que se entrega una sola vez. Desde abril, este monto se ubica en aproximadamente $476.359 , convirtiéndose en una de las ayudas económicas más altas que administra el organismo.

(ANSES) publicó el calendario correspondiente al mes de mayo, el cual incluye la distribución de las Asignaciones de Pago Único (APU).

La finalidad de este ingreso es asistir a familias que hayan completado legalmente un proceso de adopción, brindando respaldo ante los gastos asociados a esta instancia.

El monto total que puede percibir un hogar dependerá de si cuenta con otras prestaciones compatibles dentro del sistema. Entre los casos contemplados se encuentran familias que también reciben la Asignación Universal por Hijo , lo que permite incrementar el ingreso mensual con pagos adicionales.

Además, quienes tengan pendiente el cobro del porcentaje retenido de la AUH por presentación de Libreta pueden sumar ese importe al total recibido, elevando aún más la asistencia económica percibida durante el mes.

Adopción ANSES Aquellos que prefieran, pueden optar por realizarlo de manera presencial en las oficinas, previa solicitud de turno. Freepik

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Adopción

La prestación está dirigida a sectores específicos que forman parte del sistema formal o que perciben asistencia estatal. Entre estos se encuentran trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. También pueden solicitarla personas que cobren el Fondo de Desempleo, titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez, jubilados y pensionados del sistema previsional.

Además, el beneficio alcanza a quienes perciben la AUH o la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con la documentación y condiciones exigidas para acreditar la adopción.

Cómo iniciar el trámite para cobrar el bono

La gestión puede realizarse tanto de forma presencial como digital mediante los canales oficiales habilitados por el organismo. En la modalidad presencial, el solicitante debe reunir la documentación correspondiente, pedir turno y presentarse en la oficina asignada para avanzar con la gestión. Quienes prefieran la alternativa online pueden iniciar el procedimiento desde la web oficial o la aplicación del celular.