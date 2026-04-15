La gestión puede realizarse tanto de forma presencial como digital.
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ANSES confirmó un pago extraordinario superior a los $470.000 para un grupo específico de beneficiarios.
El monto corresponde a una asignación única vinculada a procesos de adopción legal.
Algunas familias pueden sumar este ingreso junto con otras prestaciones sociales vigentes.
El trámite puede iniciarse de manera presencial o digital con documentación respaldatoria.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en abril estará disponible un pago extraordinario superior a los $470.000 destinado a quienes cumplan determinadas condiciones dentro del sistema previsional. Este refuerzo forma parte de las actualizaciones aplicadas sobre distintas prestaciones sociales tras el incremento de abril, ajustado en línea con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Dentro de ese esquema, una de las ayudas más elevadas corresponde a una asignación de pago único pensada para acompañar económicamente un momento clave dentro de la vida familiar.
El bono de más de $470.000: a quiénes está dirigido
El beneficio en cuestión corresponde a la Asignación por Adopción, una prestación incluida dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU) que se entrega una sola vez. Desde abril, este monto se ubica en aproximadamente $476.359, convirtiéndose en una de las ayudas económicas más altas que administra el organismo.
La finalidad de este ingreso es asistir a familias que hayan completado legalmente un proceso de adopción, brindando respaldo ante los gastos asociados a esta instancia.
Cuánto puede llegar a cobrar una familia
El monto total que puede percibir un hogar dependerá de si cuenta con otras prestaciones compatibles dentro del sistema. Entre los casos contemplados se encuentran familias que también reciben la Asignación Universal por Hijo, lo que permite incrementar el ingreso mensual con pagos adicionales.
Además, quienes tengan pendiente el cobro del porcentaje retenido de la AUH por presentación de Libreta pueden sumar ese importe al total recibido, elevando aún más la asistencia económica percibida durante el mes.
Quiénes pueden acceder a la Asignación por Adopción
La prestación está dirigida a sectores específicos que forman parte del sistema formal o que perciben asistencia estatal. Entre estos se encuentran trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. También pueden solicitarla personas que cobren el Fondo de Desempleo, titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez, jubilados y pensionados del sistema previsional.
Además, el beneficio alcanza a quienes perciben la AUH o la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con la documentación y condiciones exigidas para acreditar la adopción.
Cómo iniciar el trámite para cobrar el bono
La gestión puede realizarse tanto de forma presencial como digital mediante los canales oficiales habilitados por el organismo. En la modalidad presencial, el solicitante debe reunir la documentación correspondiente, pedir turno y presentarse en la oficina asignada para avanzar con la gestión. Quienes prefieran la alternativa online pueden iniciar el procedimiento desde la web oficial o la aplicación del celular.