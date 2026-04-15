15 de abril de 2026 Inicio
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ANSES: quiénes serán los beneficiarios de un bono extra en abril 2026

La prestación se entrega una sola vez y requiere acreditar el proceso legal correspondiente. Su valor la ubica entre las asistencias más altas del sistema.

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La gestión puede realizarse tanto de forma presencial como digital.

La gestión puede realizarse tanto de forma presencial como digital.

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  • ANSES confirmó un pago extraordinario superior a los $470.000 para un grupo específico de beneficiarios.
  • El monto corresponde a una asignación única vinculada a procesos de adopción legal.
  • Algunas familias pueden sumar este ingreso junto con otras prestaciones sociales vigentes.
  • El trámite puede iniciarse de manera presencial o digital con documentación respaldatoria.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en abril estará disponible un pago extraordinario superior a los $470.000 destinado a quienes cumplan determinadas condiciones dentro del sistema previsional. Este refuerzo forma parte de las actualizaciones aplicadas sobre distintas prestaciones sociales tras el incremento de abril, ajustado en línea con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Durante este período, el organismo aplica una suba del 2,9% en todas las prestaciones previsionales.
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Dentro de ese esquema, una de las ayudas más elevadas corresponde a una asignación de pago único pensada para acompañar económicamente un momento clave dentro de la vida familiar.

APU por nacimiento
(ANSES) publicó el calendario correspondiente al mes de mayo, el cual incluye la distribución de las Asignaciones de Pago Único (APU).

(ANSES) publicó el calendario correspondiente al mes de mayo, el cual incluye la distribución de las Asignaciones de Pago Único (APU).

El bono de más de $470.000: a quiénes está dirigido

El beneficio en cuestión corresponde a la Asignación por Adopción, una prestación incluida dentro de las Asignaciones de Pago Único (APU) que se entrega una sola vez. Desde abril, este monto se ubica en aproximadamente $476.359, convirtiéndose en una de las ayudas económicas más altas que administra el organismo.

La finalidad de este ingreso es asistir a familias que hayan completado legalmente un proceso de adopción, brindando respaldo ante los gastos asociados a esta instancia.

Cuánto puede llegar a cobrar una familia

El monto total que puede percibir un hogar dependerá de si cuenta con otras prestaciones compatibles dentro del sistema. Entre los casos contemplados se encuentran familias que también reciben la Asignación Universal por Hijo, lo que permite incrementar el ingreso mensual con pagos adicionales.

Además, quienes tengan pendiente el cobro del porcentaje retenido de la AUH por presentación de Libreta pueden sumar ese importe al total recibido, elevando aún más la asistencia económica percibida durante el mes.

Adopción ANSES
Aquellos que prefieran, pueden optar por realizarlo de manera presencial en las oficinas, previa solicitud de turno.

Aquellos que prefieran, pueden optar por realizarlo de manera presencial en las oficinas, previa solicitud de turno.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Adopción

La prestación está dirigida a sectores específicos que forman parte del sistema formal o que perciben asistencia estatal. Entre estos se encuentran trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. También pueden solicitarla personas que cobren el Fondo de Desempleo, titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez, jubilados y pensionados del sistema previsional.

Además, el beneficio alcanza a quienes perciben la AUH o la Asignación por Embarazo, siempre que cumplan con la documentación y condiciones exigidas para acreditar la adopción.

Cómo iniciar el trámite para cobrar el bono

La gestión puede realizarse tanto de forma presencial como digital mediante los canales oficiales habilitados por el organismo. En la modalidad presencial, el solicitante debe reunir la documentación correspondiente, pedir turno y presentarse en la oficina asignada para avanzar con la gestión. Quienes prefieran la alternativa online pueden iniciar el procedimiento desde la web oficial o la aplicación del celular.

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