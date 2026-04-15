15 de abril de 2026 Inicio
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ANSES: los jubilados que recibirán cerca de $400.000 y cuándo cobrarán

El organismo ya oficializó los valores actualizados del mes. También definió todas las jornadas de acreditación para cada grupo.

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Durante este período

Durante este período, el organismo aplica una suba del 2,9% en todas las prestaciones previsionales.

  • ANSES confirmó el pago de abril con aumento del 2,9% para jubilados y pensionados de todo el país.
  • Un grupo específico percibirá más de $450.000 este mes gracias al bono de refuerzo vigente.
  • También se actualizaron los haberes de PUAM, PNC y jubilaciones máximas.
  • El calendario de cobro ya fue definido y se organiza según terminación de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya activó el cronograma de pagos de abril para jubilados y pensionados, mes en el que varios beneficiarios recibirán haberes superiores a los $400.000 gracias al incremento por movilidad y al bono extraordinario que continúa vigente.

La gestión puede realizarse tanto de forma presencial como digital.
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Durante este período, el organismo aplica una suba del 2,9% en todas las prestaciones previsionales, actualización que impacta tanto en jubilaciones mínimas como máximas, además de otras asistencias previsionales que se liquidan mensualmente. Con este nuevo esquema de pagos, ANSES también oficializó cuánto cobrará cada grupo en abril y cuáles serán las fechas establecidas para la acreditación de haberes según la categoría de prestación y terminación de documento.

Reunión jubilados

A quiénes les corresponde cobrar $450.319 en abril

El monto de $450.319,31 corresponde a los jubilados que perciben la jubilación mínima dentro del sistema previsional de ANSES. Esa cifra surge de la suma entre el haber actualizado de abril y el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene activo para este grupo. Además, este mismo importe también será percibido por las personas que cobran la pensión para madres de siete hijos, ya que dicha prestación conserva un haber base equivalente al mínimo jubilatorio y recibe el mismo refuerzo adicional.

Cuánto cobran los demás jubilados de ANSES en abril

Para quienes perciben montos superiores al haber mínimo, la jubilación máxima quedó establecida en $2.559.187 durante abril de 2026, luego de aplicarse el ajuste correspondiente por movilidad.

En paralelo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizó a $304.255,45 y alcanza un total de $374.255,45 con el bono adicional. Por otra parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez pasaron a $266.223,52, cifra que asciende a $336.223,52 con el extra incorporado.

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En qué fechas cobrarán

Los jubilados que cobran el haber mínimo percibirán sus pagos entre el 10 y el 23 de abril, de acuerdo con la terminación de DNI. El cronograma comienza el 10 de abril para documentos finalizados en 0 y finaliza el 23 de abril para terminados en 9. En tanto, quienes superan la mínima cobrarán entre el 24 y el 30 de abril. Para ese grupo, ANSES dispuso que los DNI terminados en 0 y 1 perciban sus haberes el 24 de abril, mientras que los terminados en 8 y 9 lo harán el 30 de abril.

Las Pensiones No Contributivas, por otra parte, se abonarán desde el 10 hasta el 15 de abril, también bajo un esquema escalonado por finalización de documento.

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