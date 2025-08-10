Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 11 de agosto

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este lunes 11 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

ANSES: jubilaciones y pensiones Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 1.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes con DNI terminado en 1.

ANSES: Pensiones no Contributivas Los beneficiarios de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 2 y 3.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de septiembre.

ANSES: Desempleo Plan 2 Quienes cuenten con Desempleo Plan 2 tienen tiempo de cobrar hasta el 11 de agosto, con cualquier culminación de DNI.