Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 11 de agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes serán los beneficiarios que cobrarán este lunes 11 de agosto de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 2.

Solo los titulares de AUH, AUE o PNC pueden cobrar el extra de $108.062.
SUAF de ANSES: quiénes no pueden acceder a los $108.000 en agosto 2025

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este lunes con DNI finalizado en 1.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este lunes con DNI terminado en 1.

ANSES: Pensiones no Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones no Contributivas podrán cobrar este lunes con DNI culminado en 2 y 3.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 10 de septiembre.

ANSES: Desempleo Plan 2

Quienes cuenten con Desempleo Plan 2 tienen tiempo de cobrar hasta el 11 de agosto, con cualquier culminación de DNI.

