Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega el pago de la Tarjeta Alimentar, una asistencia económica que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria. Se trata de un beneficio cuyo monto varía según la cantidad de hijos por familia y que se acredita automáticamente en la cuenta de los beneficiarios.

tarjeta alimentar Freepik Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder Los grupos que pueden cobrar este beneficio son:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Embarazadas: A partir de los tres meses de gestación que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con discapacidad: Que reciben la AUH, sin límite de edad para el hijo con discapacidad.

sin límite de edad para el hijo con discapacidad. Madres de siete o más hijos: Titulares de Pensiones No Contributivas.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en agosto 2025 Las cifras que recibe cada familia varía según la cantidad de hijos:

Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.