Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega el pago de la Tarjeta Alimentar, una asistencia económica que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria. Se trata de un beneficio cuyo monto varía según la cantidad de hijos por familia y que se acredita automáticamente en la cuenta de los beneficiarios.
Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder
Los grupos que pueden cobrar este beneficio son:
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en agosto 2025
Las cifras que recibe cada familia varía según la cantidad de hijos:
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025
El calendario de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:
Asignación Universal por Hijo
- Documentos terminados en 0: 8 de agosto
- Documentos terminados en 1: 11 de agosto
- Documentos terminados en 2: 12 de agosto
- Documentos terminados en 3: 13 de agosto
- Documentos terminados en 4: 14 de agosto
- Documentos terminados en 5: 18 de agosto
- Documentos terminados en 6: 19 de agosto
- Documentos terminados en 7: 20 de agosto
- Documentos terminados en 8: 21 de agosto
- Documentos terminados en 9: 22 de agosto
Asignación Universal por Embarazo
- Documentos terminados en 0: 11 de agosto
- Documentos terminados en 1: 12 de agosto
- Documentos terminados en 2: 13 de agosto
- Documentos terminados en 3: 14 de agosto
- Documentos terminados en 4: 18 de agosto
- Documentos terminados en 5: 19 de agosto
- Documentos terminados en 6: 20 de agosto
- Documentos terminados en 7: 21 de agosto
- Documentos terminados en 8: 22 de agosto
- Documentos terminados en 9: 25 de agosto
Pensiones no Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: 8 de agosto
- Documentos terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- Documentos terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- Documentos terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- Documentos terminados en 8 y 9: 14 de agosto