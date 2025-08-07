7 de agosto de 2025 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: todo lo que tenés que saber en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió la información sobre este beneficio.

Por
Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.

Anses amplió la información de la Tarjeta Alimentar para este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega el pago de la Tarjeta Alimentar, una asistencia económica que garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria. Se trata de un beneficio cuyo monto varía según la cantidad de hijos por familia y que se acredita automáticamente en la cuenta de los beneficiarios.

Anses explicó qué grupos dejarán de cobrar el bono de $70.000.
Urgente, jubilados: quiénes dejarán de cobrar el bono de ANSES en agosto

tarjeta alimentar

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder

Los grupos que pueden cobrar este beneficio son:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Embarazadas: A partir de los tres meses de gestación que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.
  • Personas con discapacidad: Que reciben la AUH, sin límite de edad para el hijo con discapacidad.
  • Madres de siete o más hijos: Titulares de Pensiones No Contributivas.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en agosto 2025

Las cifras que recibe cada familia varía según la cantidad de hijos:

  • Familias con un hijo o beneficiarios de Asignación por Embarazo: $52.250.
  • Familias con dos hijos: $81.936.
  • Familias con tres o más hijos: $108.062.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en agosto 2025

El calendario de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 8 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 22 de agosto
Tarjeta Alimentar de Administración Nacional de la Seguridad Social
La entidad previsional anunció que se acreditará un bono adicional mediante la Tarjeta Alimentar para reforzar la alimentación de las familias

La entidad previsional anunció que se acreditará un bono adicional mediante la Tarjeta Alimentar para reforzar la alimentación de las familias

Asignación Universal por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 1: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 2: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 3: 14 de agosto
  • Documentos terminados en 4: 18 de agosto
  • Documentos terminados en 5: 19 de agosto
  • Documentos terminados en 6: 20 de agosto
  • Documentos terminados en 7: 21 de agosto
  • Documentos terminados en 8: 22 de agosto
  • Documentos terminados en 9: 25 de agosto

Pensiones no Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 8 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de agosto
