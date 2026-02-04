Cuáles son todos los descuentos en supermercados que tiene Cuenta DNI en febrero 2026 En febrero, el Banco Provincia refuerza los descuentos en supermercados de lunes a sábado y mantiene reintegros en comercios de cercanía, ferias, mercados, farmacias y librerías. Suma promociones especiales por la temporada de verano en zonas turísticas. Hay ahorros semanales en grandes cadenas como Día, Carrefour, Chango Más, Nini y supermercados del interior. Por + Seguir en







Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.

Banco Provincia

En febrero, Cuenta DNI refuerza los descuentos en supermercados de toda la provincia, de lunes a sábado.

Mantiene reintegros en comercios de cercanía, ferias, mercados, farmacias y librerías.

Suma promociones especiales por la temporada de verano en zonas turísticas.

Hay ahorros semanales en grandes cadenas como Día, Carrefour, Chango Más, Nini y supermercados del interior. Durante el mes de febrero, la billetera digital gratuita Cuenta DNI del Banco Provincia mantendrá su vigencia como una herramienta clave para el ahorro familiar. En esta oportunidad, la entidad ha decidido potenciar sus beneficios en supermercados de toda la provincia, extendiendo las jornadas de descuentos para que operen de lunes a sábado. Esta flexibilidad permite a los usuarios organizar mejor sus compras semanales y aprovechar los reintegros en una franja horaria mucho más amplia.

Estas promociones en grandes cadenas no llegan solas, ya que se integran a un ecosistema de beneficios ya consolidados. Los usuarios podrán seguir disfrutando de devoluciones en comercios de cercanía, ferias y mercados bonaerenses, además de rubros específicos de alta demanda como librerías y farmacias. De esta manera, la billetera virtual busca cubrir las necesidades básicas de consumo diario, aliviando el bolsillo de los bonaerenses en distintos puntos de venta.

CUENTA DNI Finalmente, y aprovechando el contexto estival, se suman descuentos exclusivos diseñados para la temporada de verano. Estas nuevas promociones buscan incentivar el consumo en centros turísticos y recreativos, complementando la oferta de ahorro tradicional. Con esta estrategia, Banco Provincia reafirma su compromiso de acompañar a sus clientes tanto en sus gastos cotidianos como en sus momentos de descanso, consolidando a Cuenta DNI como la opción más competitiva del mercado regional.

Qué descuentos hay en los supermercados con Cuenta DNI en febrero 2026 Durante febrero de 2026, las promociones en supermercados con Cuenta DNI proponen un esquema variado que favorece la organización de las compras semanales en las principales cadenas bonaerenses. El programa contempla un 20% de descuento en Supermercados Día los lunes, con tope de $8.000; un 15% en Nini Mayorista los martes, con un reintegro máximo de $20.000; y un 10% en Carrefour los miércoles, sin límite de devolución. A esto se suma un 15% de ahorro los jueves en Chango Más, también sin tope, y un 20% en Toledo los miércoles para consumos superiores a $40.000. Esta grilla se completa con beneficios especiales para supermercados del interior los martes y miércoles, lo que permite a los usuarios optimizar el ahorro a lo largo de todo el mes mediante la billetera digital del Banco Provincia.

cuenta dni Cuenta DNI Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en febrero 2026 La entidad detalló las promociones que estarán vigentes durante el mes entrante, con beneficios segmentados según rubro:

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.

20% de descuento todos los viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana.

40% de ahorro todos los días, con un límite de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento diario en comercios adheridos ubicados en universidades bonaerenses, con un tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes en locales adheridos de toda la provincia, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo.

10% de ahorro los miércoles y jueves en comercios participantes, sin tope máximo. Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos de la cadena, con un reintegro máximo de $8.000 por semana. La promoción no incluye la compra de combustibles. Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $10.000 semanales por marca. La promoción alcanza a comercios adheridos de Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Lucciano's, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce, además de balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe's, Mute y Torreón del Monje.