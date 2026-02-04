Se produjo un nuevo incendio en una fábrica del Polo Industrial de Ezeiza El fuego se desató en una fábrica de plástico ubicada en Carlos Spegazzini. No hubo heridos. Trabajaron varias dotaciones de bomberos. Por + Seguir en







Un incendio de grandes proporciones afectó este martes a una empresa de plásticos ubicada en el Polo Industrial de Ezeiza, en la localidad bonaerense de Carlos Spegazzini. La magnitud de las llamas y la densa humareda generaron alarma tanto en los trabajadores del complejo como en los vecinos de las zonas aledañas.

El siniestro se inició durante la tarde en una planta de fabricación de productos plásticos, donde el fuego se propagó rápidamente. La alta carga combustible de los materiales depositados en el lugar facilitó el avance de las llamas, lo que motivó el despliegue inmediato de un operativo de emergencia.

En el lugar trabajaron múltiples dotaciones de bomberos de diversos cuarteles de la región, apoyados por efectivos de Defensa Civil y fuerzas de seguridad. El objetivo principal de las maniobras fue circunscribir el foco ígneo para evitar que el incendio alcanzara a las empresas linderas del predio industrial.

Fuentes oficiales confirmaron que no se reportaron víctimas ni heridos, aunque los daños materiales dentro de la planta afectada son de consideración. Como medida de precaución ante la toxicidad del humo, las autoridades recomendaron a la población cercana mantener sus viviendas cerradas.

Tras varias horas de combate contra el fuego, los equipos de emergencia lograron dominar la situación. “El incendio está circunscripto y se está trabajando en las tareas de enfriamiento”, informaron voceros del operativo, quienes aseguraron que el peligro de propagación fue neutralizado.