Plazo fijo: qué monto debo invertir para ganar $100.000 en febrero 2026

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan una ganancia previsible en pesos, sin exponerse a movimientos bruscos del mercado. En este marco, muchos ahorristas se preguntan cuánto dinero es necesario mantener quieto para obtener un rendimiento concreto en un plazo corto.

En el arranque de 2026, el contexto económico sigue marcado por una atención constante a las tasas de interés y a la evolución de los precios . Si bien el poder de compra sigue siendo una preocupación central, las entidades bancarias mantienen al plazo fijo como una herramienta simple, con reglas claras y resultados estimables desde el inicio.

La elección del canal para constituir la inversión no es un detalle menor, ya que las tasas ofrecidas por homebanking suelen ser más elevadas que las de sucursal. Esa diferencia termina influyendo de manera directa en el capital requerido para alcanzar una ganancia determinada en apenas 30 días.

Las tasas de interés aplicadas al plazo fijo cambian según la modalidad elegida. En el caso del Banco de la Nación Argentina, las colocaciones realizadas de forma presencial cuentan con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%. En cambio, las operaciones electrónicas mejoran ese rendimiento, con una TNA del 26% y una TEA del 29,34%.

Esta brecha se traduce en montos distintos a la hora de buscar una ganancia cercana a los $100.000 en un período de 30 días. Si el plazo fijo se constituye en sucursal, por ejemplo del Banco Nación, el capital necesario asciende a $5.950.000 . Con esa suma, los intereses generados rondan los $100.253,42 y el total al vencimiento alcanza los $6.050.253,42.

En cambio, al inclinarse por el homebanking o su aplicación para el celular, el esfuerzo inicial es menor. Con una inversión de $4.700.000, los intereses obtenidos se ubican en torno a los $100.438,36, lo que deja un monto final de $4.800.438,36. Esta diferencia permite ver la ventaja que ofrecen los canales digitales para quienes buscan maximizar el rendimiento en el corto plazo.

Plazos fijos en pesos invertir Cuánto gano invirtiendo hoy en plazos fijos en pesos Freepik.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las estimaciones de inflación para el inicio de 2026 muestran un ritmo más contenido, cercano al 2% mensual. En ese marco, los plazos fijos logran posicionarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales, especialmente cuando se utilizan las tasas más altas disponibles en el sistema bancario.

Aunque la ganancia adicional frente a los precios puede ser limitada, la opción de renovar mes a mes el capital junto con los intereses permite sostener el rendimiento acumulado. Por eso, monitorear las tasas vigentes y ajustar la estrategia de colocación se vuelve fundamental para proteger el valor del dinero a lo largo del tiempo.