Reforma laboral: La Libertad Avanza y bloques aliados pidieron sesionar en el Senado el miércoles 11 La solicitud, dirigida a la presidenta de la Cámara Alta Victoria Villarruel, lleva la firma de los presidentes de bloque del oficialismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales alineados con el Gobierno.







La sesión será la semana próxima.

El bloque de senadores de La Libertad Avanza presentó este miércoles el pedido de sesión para debatir en el recinto, la semana próxima, el proyecto de reforma laboral. La convocatoria lleva la firma de la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a referentes de la UCR, el PRO, Provincias Unidas y Juntos por el Cambio, una señal de que el Gobierno cree contar con los apoyos necesarios para avanzar con la media sanción.

El pedido fija el miércoles como fecha para la sesión, aunque sin horario confirmado. En el Senado estiman que comenzará cerca del mediodía, como es habitual en la Cámara alta.

Del lado del peronismo, persisten las dudas. En el oficialismo reconocen que hay entre 10 y 15 senadores que todavía no definieron su posición. Las miradas están puestas especialmente en integrantes del bloque Convicción Federal, dentro del interbloque del PJ. Entre los nombres que siguen de cerca aparecen Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). En esos casos, pesan tanto las internas partidarias como la postura de los gobernadores, algunos de los cuales se mostraron abiertos a negociar con la Casa Rosada.

Este martes por la tarde, Bullrich encabezó una reunión con senadores dialoguistas en la oficina central de la UCR en el Senado. Allí ratificó que el debate se realizará la semana próxima y aseguró que el proyecto está “cerrado en un 95%”. Según los participantes, hubo avances en varios puntos, aunque quedaron aspectos por terminar de definir antes de llegar al recinto.

“Si no creyéramos que están los votos, no estaríamos convocando”, sostuvo Bullrich al finalizar el encuentro, donde estuvo acompañada por el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi. También participaron representantes del PRO y de Provincias Unidas, además de senadores provinciales aliados.