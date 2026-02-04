4 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Reforma laboral: La Libertad Avanza y bloques aliados pidieron sesionar en el Senado el miércoles 11

La solicitud, dirigida a la presidenta de la Cámara Alta Victoria Villarruel, lleva la firma de los presidentes de bloque del oficialismo, el PRO, la UCR y bloques provinciales alineados con el Gobierno.

Por

La sesión será la semana próxima.

El bloque de senadores de La Libertad Avanza presentó este miércoles el pedido de sesión para debatir en el recinto, la semana próxima, el proyecto de reforma laboral. La convocatoria lleva la firma de la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a referentes de la UCR, el PRO, Provincias Unidas y Juntos por el Cambio, una señal de que el Gobierno cree contar con los apoyos necesarios para avanzar con la media sanción.

Monteoliva aclaró que los menores no se cruzarán con los adultos en las cárceles.
Te puede interesar:

Baja de la edad de imputabilidad: Monteoliva aclaró que no se mezclarán "adultos con menores" en las cárceles

El pedido fija el miércoles como fecha para la sesión, aunque sin horario confirmado. En el Senado estiman que comenzará cerca del mediodía, como es habitual en la Cámara alta.

Del lado del peronismo, persisten las dudas. En el oficialismo reconocen que hay entre 10 y 15 senadores que todavía no definieron su posición. Las miradas están puestas especialmente en integrantes del bloque Convicción Federal, dentro del interbloque del PJ. Entre los nombres que siguen de cerca aparecen Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán). En esos casos, pesan tanto las internas partidarias como la postura de los gobernadores, algunos de los cuales se mostraron abiertos a negociar con la Casa Rosada.

Este martes por la tarde, Bullrich encabezó una reunión con senadores dialoguistas en la oficina central de la UCR en el Senado. Allí ratificó que el debate se realizará la semana próxima y aseguró que el proyecto está “cerrado en un 95%”. Según los participantes, hubo avances en varios puntos, aunque quedaron aspectos por terminar de definir antes de llegar al recinto.

“Si no creyéramos que están los votos, no estaríamos convocando”, sostuvo Bullrich al finalizar el encuentro, donde estuvo acompañada por el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi. También participaron representantes del PRO y de Provincias Unidas, además de senadores provinciales aliados.

Vischi, en tanto, señaló que el objetivo es arribar al miércoles con el mayor consenso posible: “Avanzamos en los temas que generaban dudas y logramos entendimientos. Aún quedan cuestiones por delinear, pero estamos conformes con el texto que se está construyendo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LautaroMaislin/status/2019061050834866269&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El proyecto de reforma laboral empezará a debatirse en el Senado.

El Senado pedirá tratar la reforma laboral el 11 de febrero

Bullrich mostró optimismo con el debate de la reforma laboral.

Patricia Bullrich mostró optimismo sobre el debate de la reforma laboral: "Va a salir"

El Congreso inicia las sesiones extraordinarias con negociaciones clave del oficialismo por las reformas

El Congreso inicia las sesiones extraordinarias: la agenda y cuándo proyecta el oficialismo la primera sesión

comienzan las sesiones extraordinarias en el congreso: cuales son los principales proyectos a tratar

Comienzan las sesiones extraordinarias en el Congreso: cuáles son los principales proyectos a tratar

Patricia Bullrich encabezará el encuentro en el Senado.

Patricia Bullrich recibirá en el Senado a los familiares de Jeremías Monzón tras el crimen

No está claro si el debate comenzará en el Senado o en Diputados.

Régimen penal juvenil: el Gobierno endurece el discurso, pero no tiene una estrategia clara

Rating Cero

Santiago Del Moro reveló que habrá una puerta roja y una placa planta, como novedades

Del Moro reveló las novedades que tendrá Gran Hermano Generación Dorada

La hermana del Chino Darín publicó una foto con un body de bebé azul. ¿Metió la pata?

Revelaron sin permiso el sexo del bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: ¿quién metió la pata?

Combinando magia y tecnología avanzada, Latveria opera bajo el mandato absoluto de Doom, siendo frecuentemente escenario de conflictos con los 4 Fantásticos y otros superhéroes de Marvel. 

Teoría de fans: cuál es el universo de Doctor Doom que Marvel podría mostrar en Avengers: Doomsday

Netflix, de nuevo, ha tocado el cielo con una de sus producciones propias. No contentos con los grandes números que ha logrado la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, desde la plataforma tenían un as en la manga que ha sido determinante este arranque de año. 
play

Esta miniserie se puede ver una tarde y sigue entre lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan cine de acción con profundidad emocional y un trasfondo reflexivo.
play

Persecución, acción y drama hasta el final: qué película llegó a Netflix y se volvió tendencia rápidamente

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

últimas noticias

Las diferencias entre constituir el plazo fijo en sucursal o de forma electrónica impactan directamente en los intereses obtenidos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 250.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 17 minutos
Conocé el caso del hombre que tenía problemas para ir de cuerpo y terminó con un diagnóstico inimaginable.

No podía ir al baño a orinar y cuando fue al médico descubrieron algo inesperado: cuál fue el diagnóstico

Hace 28 minutos
El Gobierno introdujo nuevos elementos de seguridad en el nuevo DNI 2026.

Nuevo DNI 2026: ¿cuánto tiempo de validez tiene el documento?

Hace 33 minutos

Adiós al espejo de baño: la opción tecnológica que es tendencia en 2026

Hace 38 minutos
El nuevo DNI 2026 llega al domicilio del solicitante o puede retirarse en una sucursal de Correo Argentino.

Nuevo DNI 2026: cuánto tarda en llegar a tu casa

Hace 48 minutos